Real Madrid vs Osasuna EN VIVO; dónde ver al líder en la jornada 25 de LaLiga en México

Ciudad de México.- Tras haber conseguido una valiosa victoria en la Champions League, el Real Madrid buscará extender el buen momento anímico a LaLiga, donde se erige como el líder de la competencia. Los dirigidos por Álvaro Arbeloa visitarán al Osasuna, en acciones correspondientes a la jornada 25 del certamen español.

El conjunto 'merengue' se encuentra en la primera posición de la tabla, luego de haber conseguido 19 victorias y tres empates, además de solo dos derrotas. Con estas estadísticas, el Real Madrid logra sumar un total de 60 unidades, superando por solo dos al Barcelona que había sido el líder durante gran parte de las jornadas pero ante su reciente Girona, cedieron la parte más alta de la tabla.

En su compromiso anterior, el Real Madrid recibió a la Real Sociedad, a quienes goleó para colocarse como el líder provisional, puesto que terminaron refrendando al finalizar la jornada 24 del certamen español. La fiesta de anotaciones comenzó en el minuto 5 cuando Gonzalo inauguró el marcador; luego del empate, Vinicius Junior regresó la ventaja a los locales desde los 11 pasos y Federico Valverde ponía el tres por uno al 31'. El atacante brasileño firmó el cuatro por uno definitivo por la vía penal.

En cambio, el Osasuna llega décimo en la clasificación, con apenas ocho victorias, seis empates y 10 derrotas, lo que los deja con 30 unidades, librando apenas un múltiple empate en los peldaños posteriores. 'Los Rojillos' tienen una racha de cinco compromisos consecutivos sin perder y, al partido contra el Real Madrid, llegan luego de haber empatado sin anotaciones con el Elche CF.

Horarios del Real Madrid vs. Osasuna

Estadio: Estadio El Sadar, Pamplona, España

Fecha: Sábado, 21 de febrero

Horario: 11:30 horas (horario CDMX)

Dónde ver: SKY Sports

Para dicho encuentro, el Real Madrid notificó una nueva baja, pues de acuerdo con el parte médico publicado en las primeras horas, Dean Huijsen no será incluido en la convocatoria para la jornada 25. El defensivo sufrió una lesión muscular en el gemelo de su pierna derecha, causando baja por tiempo indefinido.

