¿Sale del retiro? Floyd Mayweather anuncia que volverá al boxeo profesional, a los 49 años

Los Ángeles, Estados Unidos.- Floyd Mayweather anunció este viernes que planea poner fin a su retiro de nueve años y volver al boxeo competitivo este verano; pero antes, realizará una pelea de exhibición contra el también excampeón mundial Mike Tyson.

Mayweather, que cumplirá 49 años el martes, no ha peleado en un combate de boxeo real desde 2017, cuando venció a Conor McGregor. Tras ese combate de grandes ingresos contra un artista marcial mixto, Mayweather (50-0, 27 KO) se declaró retirado por tercera vez en su carrera.

A pesar de ello, el excampeón mundial de cinco divisiones ha estado en el ring regularmente con una serie de lucrativos combates de exhibición contra influencers online como Logan Paul, el youtuber Mikuri Asakura y John Gotti III en México en agosto de 2024.

En septiembre pasado se anunció que Mayweather y Tyson se enfrentarían en una pelea de exhibición en la primavera de 2026, aunque no se ha confirmado ni sede ni cobertura televisiva. Pero Mayweather dice que este año también volverá a competir en el ring real bajo un acuerdo promocional con CSI Sports/Fight Sports.

"Todavía tengo lo necesario para batir más récords en el boxeo", dijo Mayweather en un comunicado. "Desde mi próximo evento de Mike Tyson hasta mi próxima pelea profesional después, nadie generará una taquilla más grande, ni tendrá una audiencia global de transmisión mayor, ni producirá más dinero en cada evento que mis eventos. Y planeo seguir haciéndolo con mi socio global de medios, CSI Sports/FIGHT SPORTS".

Mayweather pasó más de una década como posiblemente la mayor estrella estadounidense del boxeo, y venció a Manny Pacquiao en 2015 en la pelea más rica de la historia del boxeo hasta ese momento. Sus excelentes habilidades defensivas y manos rápidas fueron sus puntos fuertes en el ring, pero su estrellato y riqueza proliferaron en gran parte gracias a su personaje de antihéroe 'Money May'.

Mayweather regresa al boxeo profesional un año después de que el ahora de 47 años Pacquiao retomara su propia carrera. Pacquiao tiene previsto enfrentarse a Ruslan Provodnikov en Las Vegas el 18 de abril, en la segunda pelea de su regreso.

