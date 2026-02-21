Barcelona tendrá dos importantes regresos a su plantilla para la jornada 25 de LaLiga

Ciudad de México.- Con la posibilidad de recuperar la primera posición de LaLiga, el Barcelona recibirá al Levante en la jornada 25 del certamen español y, para el duelo tan importante, Hansi Flick podrá contar con dos regresos importantes en su plantilla. En la convocatoria del Barça, resaltan los nombres de Pedri y Marcus Rashford, jugadores que tienen varias semanas sin actividad por haber presentado problemas musculares.

El conjunto catalán llega en un estado crítico de la temporada, pues acumulan dos derrotas consecutivas: A inicios de la semana anterior, fueron goleados por el Atlético de Madrid en la Copa del Rey 2026 y luego perdieron ante el Girona en el torneo doméstico. Aun con ello, el Barcelona puede retomar la primera posición de LaLiga, luego de que el Real Madrid perdiera de manera dramática ante el Osasuna.

#Deportes | Baile 'colchonero': Atlético de Madrid golea al Barcelona y acaricia la final en la Copa del Rey 2026 ???https://t.co/NLspzfzBJf — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 13, 2026

El primer regreso al listado de Hansi Flick es Pedri; el atacante tiene más de un mes fuera, luego de que presentara molestias musculares en el compromiso ante el Slavia Praga??????? de la Champions League. El centrocampista tuvo una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha, lo que lo ha orillado a perderse siete compromisos.

A mitad de semana, medios cercanos al equipo aseguran que Pedri ya estaba trabajando con el resto del equipo y, a palabras del propio Flick, es probable que solo vea actividad por pocos minutos, aunque resaltó la importancia de volver a tenerlo disponible. "Podrá jugar algunos minutos, pero lo positivo es que está de vuelta y es muy importante también en el terreno de juego".

uD83CuDF99? Hansi Flick: “Maybe Pedri can play a few minutes, but the positive thing is that he’s back. He’s very important for us — he’s a different kind of leader thanks to his quality.” pic.twitter.com/r9GMvFen0B — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 21, 2026

La otra gran reincorporación que tendrá el Barça es la de Marcus Rashford; el delantero británico sufrió una contusión en la rodilla durante el compromiso ante el Mallorca y fue alejado de las canchas de manera preventiva. El atacante ya regresó a trabajar a la par de sus compañeros y, al estar de baja solo un par de semanas, se espera que esté en ritmo óptimo para poder tener una mayor actividad.

Aun y con eso, el Barcelona aún no cuenta con la totalidad de sus jugadores, pues todavía persistirán las bajas de Gavi, quien fue operado el 23 de septiembre y estaría en la parte de su recuperación. Además, Andreas Christensen sigue en la lista de no disponibles por el problema muscular presentado a finales del 2025.

