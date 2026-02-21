Barcelona vs Levante EN VIVO; donde VER a Lamine Yamal peleando por el liderato de LaLiga en México

Ciudad de México.- Luego de perder sus últimos dos encuentros en las diferentes competencias, el Barcelona buscará dejar el mal momento anímico atrás con una oportunidad inmejorable para recuperar la primera posición de LaLiga. En la jornada 24 del certamen español, Lamine Yamal y compañía recibirán al Levante, partido en el que parten como favoritos para llevarse los tres puntos.

Al momento, el Barcelona se encuentra en la segunda posición de LaLiga, luego de haber conseguido 19 victorias, un empate y solo cuatro derrotas, lo que los deja por detrás del Real Madrid, aunque con solo dos unidades de diferencia. El cuadro 'Merengue' ya tuvo su compromiso de la jornada, el mismo donde perdió ante el Osasuna, por lo que un triunfo para el Barça le representará regresar a lo más alto de la tabla.

#Deportes | Real Madrid es derrotado por el Osasuna y se pone en riesgo su liderato en la jornada 25 de LaLiga ?uD83DuDE31https://t.co/8NV5MHK9iy — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 21, 2026

En el compromiso anterior, el Barcelona visitó Montilivi para enfrentarse al Girona, equipo de menor envergadura que terminó por dar la sorpresa al quedarse con los tres puntos. No fue hasta el minuto 59 que Pau Cubarsí adelantó al cuadro catalán, pero de manera inmediata, Thomas Lemar empataba las acciones; cuando parecía que el encuentro finalizaría en empate, apareció Fran Beltrán, quien al 86', le dio el triunfo a los locales.

En contraparte, el Levante vive una realidad completamente diferente, pues se encuentra peleando por salir de los puestos de descenso; las 'granotas' se encuentran en el puesto 19 de 20 en la tabla, solo por arriba del Real Oviedo. El Levante acumula solo cuatro triunfos, por seis empates y 14 derrotas, por lo que, con sus 18 unidades, se ubica a siete para poder salir de las posiciones que amenazan su permanencia en la primera división.

Horarios del Barcelona vs. Levante

Estadio: Camp Nou, Barcelona, España

Fecha: Domingo, 22 de febrero

Horario: 9:15 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Sky Sports

Where will you be watching us from this Sunday? uD83DuDC40 pic.twitter.com/4JVRGGBNKE — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 20, 2026

La última ocasión en la que estos dos equipos se enfrentaron fue el sábado 23 de agosto del 2025 durante la jornada 3 de la temporada actual de LaLiga. En dicho encuentro, el marcador favoreció al conjunto 'blaugrana' por tres anotaciones contra dos con una fenomenal actuación de Pedri, la cual incluyó una diana desde la larga distancia.

In the last game against Levante…

Levante 2?? – 3?? Barça#LaLigaHighlights pic.twitter.com/HgwgF0QvdT — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 21, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui