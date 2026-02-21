Canterano del Monterrey es anunciado como refuerzo para el San José Earthquakes en la MLS

Ciudad de México.- A unas horas para que llegue el primer partido del San José Earthquakes en la temporada 2026 de la MLS, han anunciado una serie de refuerzos y, entre ellos, reluce el nombre de un jugador canterano de Rayados de Monterrey. El conjunto californiano dio a conocer que se hicieron de los servicios de Jonathan González, quien cuenta con una amplia experiencia en el balompié mexicano.

González es nacido en Santa Rosa, Estados Unidos, pero tiene la nacionalidad mexicana; comenzó su carrera en el 2014, cuando fue firmado por el Monterrey en las categorías inferiores, donde escaló de manera apresurada hasta hacer su debut profesional en 2017. En total, con 'La Pandilla', Jonathan disputó 134 compromisos, en los cuales marcó un gol, puso una asistencia y acumuló 13 cartones preventivos.

Llegó a conseguir cinco títulos con el Monterrey, entre los que destacan dos Copas de Campeones de la Concacaf y uno más de la Liga MX. Su salida de Rayados llegó en el 2021, cuando fue enviado al Necaxa y posteriormente a los Gallos Blancos del Querétaro, ambos en calidad de préstamo.

The San Jose Earthquakes have signed Mexican midfielder Jonathan González from FC Juarez of Liga MX.



González is under contract through the 2026 MLS season with options through June 2027 and the 2027-28 season. pic.twitter.com/3nqttewxgW — MLS Talks (@TalksMLS) February 21, 2026

Su venta definitiva se dio hasta julio del 2024, cuando su carta fue adquirida por Bravos de Juárez, equipo con el cual no tuvo tanta actividad regular. El pivote solo participó en 29 compromisos desde entonces, los mismos en los que no marcó y se conformó con una asistencia en poco más de mil 400 minutos.

Al finalizar el Apertura 2025, se supo que ya no entraba en los planes deportivos por parte del cuadro fronterizo, por lo que se le comenzó a buscar acomodo en diversos equipos de la Liga MX. Uno de ellos fue Diablos del Toluca, pues ya había estado bajo el mando de Antonio Mohamed en el Monterrey, aunque todo quedó en un rumor.

#Deportes | De Rayados al bicampeón de la Liga MX; juvenil del Monterrey llegaría al Toluca para el Clausura 2026 ?uD83DuDE4Chttps://t.co/XH8ftOHyuv — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 26, 2025

Luego de semanas en incertidumbre, González fue presentado como uno de los refuerzos principales para los Earthquakes en la temporada 2026 de la MLS. "Nos complace fichar a Jonathan González; aportará profundidad al medio campo", comentó Bruce Arena, director deportivo y entrenador de los Earthquakes. Esta será su segunda incursión en el balompié estadounidense luego de un corto paso por el Minnesota United.

uD835uDE52uD835uDE5AuD835uDE61uD835uDE58uD835uDE64uD835uDE62uD835uDE5A uD835uDE69uD835uDE64 uD835uDE69uD835uDE5DuD835uDE5A uD835uDE3DuD835uDE61uD835uDE56uD835uDE58uD835uDE60 uD835uDE56uD835uDE63uD835uDE59 uD835uDE3DuD835uDE61uD835uDE6AuD835uDE5A, uD835uDE45uD835uDE64uD835uDE63uD835uDE56uD835uDE69uD835uDE5DuD835uDE56uD835uDE63 ! ??uD83DuDD35



uD83DuDDDE? | #Quakes74 Sign Mexican International Jonathan González



uD83DuDD17 https://t.co/J0KnUnICRz pic.twitter.com/7rXIVHz8A4 — San Jose Earthquakes (@SJEarthquakes) February 21, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui