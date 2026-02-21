Cristiano Ronaldo marca doblete y recorta distancia a Julián Quiñones en la Saudi Pro League

Ciudad de México.- Luego de perderse varias jornadas, Cristiano Ronaldo está regresando a ser trascendental con el Al-Nassr, que permanece en las primeras posiciones de la Saudi Pro League. Con sus dos anotaciones, el atacante lusitano fue el principal responsable de la victoria sobre el Al-Hazem, además de recortar la diferencia que hay con Julián Quiñones en la pelea por el título de goleo.

El exjugador del Real Madrid fue quien inauguró y finalizó el festival de anotaciones; apenas al minuto 13, Angelo Gabriel comenzó la jugada por la banda izquierda para luego poner una línea vertical a Kingsley Coman. El delantero francés se quitó la marca para luego habilitar a Ronaldo, quien, después de una recepción dirigida, definió de zurda para mover las redes por primera ocasión en la jornada.

Justo en la media hora de juego, el propio Coman aumentó la diferencia y la goleada la concretó Angelo Gabriel, quien tomó el balón desde su propio campo y, tras burlar a tres rivales, definió pegado al palo cuando el arquero salió a achicar. Con la cómoda ventaja en el marcador, el Al-Nassr buscó el doblete para CR7, el mismo que terminó por llegar al minuto 80, por la misma vía que la primera diana.

GOLAZO DE CRISTIANO RONALDO DOS SANTOS AVEIRO. uD83DuDC10 pic.twitter.com/TDqHSTdipk — MT2 (@madrid_total2) February 21, 2026

Con esta victoria, el Al-Nassr logró retomar la primera posición de la Saudi Pro League; Cristiano y compañía acumulan 18 victorias, por un empate y solo tres derrotas, lo que les hace sumar un total de 55 unidades, además de contar con la mejor diferencia de goles en todo el torneo. De cerca le sigue el Al-Hilal, que se encuentra a solo un punto por detrás, mientras que el Al-Ahli se ubica a dos unidades con respecto al líder.

Además, Cristiano Ronaldo pudo recortar la diferencia que Julián Quiñones puso de por medio en la pelea por el título de goleo. Con su hat trick del viernes 20 de febrero, el atacante mexicano llegó a 21 anotaciones en la Saudi Pro League 2025-2026, mientras que CR7 alcanzó la impresionante cifra de 20 anotaciones. Ivan Toney del Al-Ahli es quien marcha como el líder en la batalla por el campeonato con 23 anotaciones.

#Deportes | Julián Quiñones anota hat-trick con el Al-Qadisiya y deja atrás a CR7 en la tabla de goleo de la SPL uD83DuDC64?uD83DuDCCBhttps://t.co/SmSBGNWt2h — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 21, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui