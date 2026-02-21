¡Embestida Tricolor! Isaac del Toro gana la sexta etapa y se coloca como líder del UAE Tour 2026

Ciudad de México.- El 'Torito' mexicano volvió a embestir en el Medio Oriente, pues Isaac del Toro consiguió su segunda victoria en el UAE Tour 2026 y retomó el liderato de la clasificación general. El nacido en Ensenada, Baja California, dio cátedra en un exigente ascenso y, tras administrar su energía en los primeros sectores del recorrido, lanzó un feroz ataque en los kilómetros finales para erigirse como el triunfador.

Cabe recordar que el 'Torito' fue el ganador de la primera etapa de la competencia que dio inicio a la temporada 2026 del ciclismo internacional de máximo nivel. Luego del triunfo, el líder del UAE Team Emirates había permanecido en la segunda posición aun cuando las etapas cuatro y cinco fueron plenamente de velocidad, por lo que le tuvo que competir de frente a los especialistas en ese tipo de recorridos.

Para la jornada del sábado, 21 de febrero, el recorrido constaba de 168 kilómetros, iniciando en el Al Ain Museum y finalizando en el Jebel Hafeet. El mexicano partía con un déficit de +21 segundos con respecto a Antonio Tiberi, el cual pulverizó gracias a la gran estrategia mostrada.

EL MOMENTO QUE QUEDARÁ PARA LA HISTORIA... uD83EuDD79 uD83CuDDF2uD83CuDDFD



Isaac del Toro a momentos de ganar la sexta etapa, alentado por cuatro mexicanos que representan a todo un país uD83DuDC4F uD83DuDC4F uD83DuDC4F pic.twitter.com/9njiMirqb6 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) February 21, 2026

El 'Torito' tuvo que exigirse durante más de 150 kilómetros de terreno llano, en los mismos donde no permitió que el pelotón frontal se escapara, pero su momento llegó cuando encararon los últimos 10.6 kilómetros, los mismos que contaban con una pendiente media de 6.9 por ciento. El mexicano se apoderó del costado izquierdo y, en menos de dos mil metros, ya había alcanzado a Tiberi.

Adam Yates, compañero en el UAE Team Emirates, jugó un papel clave para protegerlo en el momento más crítico del cierre. Con solo 2.6 kilómetros para llegar a la meta, Del Toro lanzó su última estocada y, ante un Antonio Tiberi que no pudo responder, puso tierra de por medio para consolidar su escapada.

ISAAC DEL TORO MAKES IT STICK uD83DuDE4CuD83DuDC4F



The UAE man takes the stage and moves into the overall lead at the UAE Tour uD83EuDEE1 pic.twitter.com/19elLybYBD — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) February 21, 2026

Clasificación del UAE Tour luego de la sexta etapa

Isaac del Toro - 18:13:42 Antonio Tiberi - +0:20 Lucas Plapp - +1:14 Harold Tejada - +1:25 Felix Gall - +1:34 Lennert van Eetvelt - +1:44 Derek Gee - +1:47 Jorgen Nordhagen - +1:55 Tobias Halland Johannessen - +2:08 Remco Evenepoel - +2:25

Con esto, el mexicano afrontará la última etapa del UAE Tour 2026 como líder general, además líder de puntos en el campeonato y mejor piloto joven. Isaac del Toro defenderá el maillot rojo este domingo, 22 de febrero, con la consigna de mantener la considerable ventaja con la que supera a sus más cercanos perseguidores y así conseguir su primer gran certamen del año.

Fuente: Tribuna del Yaqui