Error de Nahuel Guzmán condena a los Tigres UANL en una agónica derrota ante el Pachuca

Monterrey, Nuevo León.- Tras un duelo intenso y reñido hasta la última parte, el Pachuca se quedó con un agónico triunfo ante Tigres UANL, el mismo que se vio marcado por los errores del conjunto local. Primero, la expulsión de Joaquim y luego la pifia de Nahuel Guzmán en los últimos minutos causaron que la escuadra regiomontana ligara su segunda derrota en el Clausura 2026.

Los felinos comenzaron con los avisos desde la primera parte del encuentro; luego de 8 minutos, Rodrigo Aguirre probó de larga distancia, pero el disparo del 'Búfalo' fue neutralizado por Carlos Moreno, cancerbero de los 'Tuzos'. El Pachuca contraatacó en el 15', luego de que Salomón Rondón rematara en el área chica, pero el 'Patón' también tuvo una intervención exitosa, logrando preservar el cero por cero.

La polémica llegó justo en la media hora de juego luego de que el Pachuca inaugurara el marcador por cortesía del propio Salomón. Luego de la revisión en el VAR, Marco Antonio Ortiz, silbante central del encuentro, anulará la anotación por una falta sobre Rómulo Zwarg en una jugada previa.

Cuando los visitantes tenían su mejor versión, llegó el primer gol válido del encuentro que adelantó a Tigres en el digital. Al 38', Ozziel Herrera metió un disparo cruzado para mover las redes y adelantar a los locales justo antes del descanso. El mismo Herrera estuvo cerca de ampliar la diferencia ya en la parte complementaria, aunque su cabezazo se fue apenas desviado.

El momento que marcó el rumbo del encuentro llegó al minuto 48, luego de que Joaquim Pereira impactara el rostro de un rival; la acción se marcó como falta de manera inicial, pero luego de una revisión en el VAR, el defensivo fue expulsado, dejando a Tigres con un hombre menos. Aprovechando la superioridad numérica, el Pachuca empató el encuentro, con una certera definición de cabeza de Rondón.

Cuando parecía que el compromiso finalizaría con una anotación por bando, los 'Tuzos' asestaron el golpe definitivo. Robert Kenedy aprovechó un error en la ubicación de Nahuel Guzmán para disparar prácticamente desde media cancha y así establecer el marcador de dos goles por uno con el que llegó el silbatazo final.

