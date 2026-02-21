La corona se queda en Sonora: Camila Zamorano supera a Claudia Ruiz y defiende su título átomo del CMB

Hermosillo, Sonora.- Camila 'La Magnífica' Zamorano (14-0, 0 KOs) defendió su cinturón átomo del Consejo Mundial del Boxeo (CMB) al vencer por decisión unánime a la argentina Claudia 'C Cuatra' Ruiz (7-3-1, 0 KOs), en la pelea estelar de la función. Luego de 10 rounds, las tarjetas marcaron 100-90, 98-92 y 97-93 a favor de la hermosillense, quien mantuvo su invicto y concretó la segunda defensa de su campeonato.

Zamorano supo aprovechar su ventaja de alcance y estatura para marcar la distancia durante buena parte del combate, trabajando con orden y constancia. No obstante, la retadora argentina logró por momentos acortar el espacio, presionar y conectar a la campeona, lo que dio momentos competitivos a un duelo de alta exigencia que se sostuvo de principio a fin.

Con este resultado, la hermosillense sigue en ascenso y consolidándose como una de las mejores pugilistas mexicanas del momento. Además, da un golpe de autoridad en la división de peso átomo, al obtener su segunda defensa y mantenerse como invicta.

En otros resultados, el hermosillense Oscar 'Patroncito' Cortez (8-0-1, 4 KOs) defendió su invicto al imponerse por decisión a Luis 'Sismo' Corona (7-1-1, 5 KOs) en la pelea coestelar pactada a ocho rounds. Además, José 'Azulito' Ramírez (24-2, 12 KOs) superó por decisión unánime a Luis 'Zurdo' Rodríguez (15-3, 14 KOs) en combate a 10 episodios.

En otro combate, la hermosillense Fernanda 'Chatita' Monge (2-0, 0 KOs) venció por decisión unánime a Cecilia 'Pulga' Mendoza (4-10-1, 3 KOs) y, en apenas su segunda pelea profesional, se coronó campeona supermosca Fecombox del Consejo Mundial de Boxeo.

Mientras que en otro de los duelos más esperados de la noche, Jandell Caballero se quedó con la 'Guerra Civil' tras superar por descalificación a Manuel Rodríguez, que calentó la contienda, pero al momento de subir al ring, recurrió a muchos golpes sucios e inclusive le bajaron un punto por darle un codazo a su rival.

La creadora de contenido Alana Flores estuvo presente en la velada y apoyó a la campeona mundial más joven de la historia. E inclusive es probable que Camila igualmente esté presente en la velada de Supernova que se pondrá en marcha en abril.

Fuente: Tribuna del Yaqui