Luto en el pancracio: Muere El Remolino, último luchador al que El Santo le quitó la máscara

Ciudad Obregón, Sonora.- El mundo de la lucha libre se encuentra de luto, pues este 21 de febrero del 2026, perdió la vida el histórico José Palma Meléndez, mejor conocido como El Remolino, quien saltó a la fama por ser uno de los grandes rivales de El Santo.

El nacido en Sinaloa, pero adoptado por Ciudad Obregón, murió a los 85 años de edad por motivos que todavía no se han revelado. Aunque es mayormente conocido por su etapa como gladiador, José Palma también se dedicó a la formación de nuevos talentos e impulsar al deporte espectáculo en la región.

Hizo historia con El Santo

El Remolino es de los pocos luchadores formados en Sonora que pudo vencer en repetidas ocasiones al enmascarado de plata; fue tan grande la enemistad que tuvo con la leyenda del pancracio, que el cajemense se convirtió en el último rival al que El Santo le apostó su máscara.

Rivalidad con El Santo

Esa histórica contienda de apuestas fue el pasado 5 de julio de 1981 en el Gimnasio Municipal de Ciudad Obregón, donde José Palma saltaba como favorito por su edad y por estar ante su gente, pero la también estrella de la pantalla grande demostró por qué es el más grande de todos los tiempos y recurrió a su experiencia para vencer al local. Fue entonces en ese momento que se conoció el nombre de José Palma Meléndrez, originario de Mocorito, Sinaloa, pero que desde los 12 años de edad llegó a Cajeme.

Grandes nombres

Pero El Santo no fue la única leyenda que compartió el ring con El Remolino, ya que estrellas como Mil Máscaras, Huracán Ramírez, Blue Demon, entre otros. Mientras que regionalmente fue pieza importante en el ascenso como luchador de la leyenda sonorense Willy Cortez, quien le dedicó unas palabras a su amigo en redes sociales.

Se nos adelantó en el camino y partió a la arena celestial nuestro gran amigo El Remolino, con quien compartí el ring infinidad de veces, enfrentándonos a grandes luminarias de la lucha libre como El Santo, Blue Demon, Huracán Ramírez, Tinieblas, Mil Máscaras y haber pasado a la historia por ser a quien el Santo le quitó la máscara y que además fue la última máscara que ganó el enmascarado de planta. En paz descanse Remolino".

El Remolino con la máscara de El Santo

Aunque partió de la arena terrenal, José Palma Meléndez será recordado por el gran legado que dejó en la lucha libre y su nombre perdurará por siempre en las futuras generaciones. Además de que dejó sus huellas en la inmortalidad del pancracio sonorense.

Fuente: Tribuna del Yaqui