Mercedes y Ferrari se colocan como los favoritos tras finalizar la pretemporada de la F1 en Bahréin

Ciudad de México.- Un total de 11 jornadas transcurrieron en la pretemporada oficial de la Fórmula 1 2026, en las que dos escuderías se establecen como favoritas, con tres semanas para que llegue el primer Gran Premio del año. Tanto Mercedes como Ferrari volvieron a erigirse como los más constantes, refrendando lo realizado en el primer Shakedown en el Circuito de Barcelona-Catalunya, además de las sesiones posteriores en el Circuito de Bahréin.

El campeonato del 2026 pinta para ser uno de los más interesantes en los últimos años, pues con el cambio de reglamentos, las escuderías protagonistas como McLaren y Red Bull pudieran quedar relegadas a la parte media de la tabla. También tendrá el aliciente de que, por primera ocasión en más de siete años, se contará con 11 escuderías con la incorporación de Sergio Pérez y Cadillac.

Mercedes

La escudería inglesa fue quien mayor actividad registró durante toda la pretemporada, pues lograron completar un total de mil 216 giros limpios en las diferentes pistas visitadas. Además, fue el equipo que menos inconvenientes presentó, además de que realizaron buen trabajo en las simulaciones de carrera, tandas largas y pudieron marcar tiempos muy competitivos.

Ferrari

Este podría ser el año en el que el 'Cavallino Rampante' corte una racha de desgracias y regrese a los planos titulares de la categoría. A diferencia de lo ocurrido en la temporada anterior, tanto Charles Leclerc como Lewis Hamilton dijeron estar satisfechos con el rendimiento en la pretemporada y aseguraron que podrán ser competitivos. Ferrari causó furor con la innovación en el alerón trasero, el mismo que, al abrirse, rota sobre su eje.

You spin me right round! uD83DuDE35?uD83DuDCAB



Here's Ferrari's innovative solution to moving the upper flap of the rear wing as part of this season's active aero introduction uD83DuDC40 #F1 #F1Testing pic.twitter.com/yY0ZcI1Kph — Formula 1 (@F1) February 19, 2026

McLaren

El actual campeón del mundo tuvo participaciones más discretas a lo largo de las diferentes jornadas y, aunque no fueron los más rápidos, tanto Lando Norris como Oscar Piastri marcaron tiempos que los colocarán en las primeras posiciones de la parrilla.

Red Bull no finalizó dentro de los favoritos en la pretemporada, pero Max Verstappen pudo marcar cronometrajes que lo pondrán a competir en la parte alta de la tabla. Además, la escudería de las bebidas energéticas pudo solventar uno de los mayores problemas de energía, pues el RB22 logra recuperar la potencia con eficiencia, permitiendo así de cuatro a cinco giros continuos yendo a máxima velocidad.

