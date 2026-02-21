Ostioneros de Guaymas terminan con el invicto de los Halcones de Obregón en el Cibacopa

Ciudad Obregón, Sonora.- Luego de comenzar la campaña 2026 de la Liga Mexicana de Baloncesto del Circuito de la Costa del Pacífico (Cibacopa) manera contundente con tres compromisos sin conocer la derrota, en un duelo intenso, Halcones de Ciudad Obregón cae ante Ostioneros 107-101 en Guaymas.

Con este resultado, los locales se llevan el segundo compromiso de la serie del Cibacopa 2026 y además ponen su marca en dos victorias y par de descalabros. Mientras que los de Cajeme se quedan con tres triunfos y un solo descalabro, en hasta el momento dos series disputadas.

La primera mitad fue favorable para los del puerto, haciendo vibrar a su afición. El primer cuarto concluyó 26-21 y, al descanso, el electrónico marcaba 56-47. Para la segunda mitad del compromiso, el tercer cuarto fue el único parcial con ventaja para los 'emplumados', que se metieron en el duelo, superando 29-26 a los locales, aunque el acumulado dejaba el marcador 82-76 aún a favor del Tsunami.

En el último periodo, los dirigidos por el coach Gelpi reaccionaron y llegaron a tomar ventaja de hasta cinco puntos con menos de cinco minutos por jugarse. Sin embargo, el cierre favoreció a los de Guaymas, quienes aseguraron el triunfo 107-101 de manera contundente.

En el apartado individual, Adelodun fue el máximo anotador del encuentro con 37 puntos, seguido por Bediako con 20, mientras que por Halcones, Jaden House encabezó la ofensiva con 26 unidades y 8 rebotes, acompañado por Tony Farmer con 24, Greg Whittington con 17, Justin Moss, que sumó 13, y K. Higgins Jr., que aportó 10 puntos.

Tras dividir la serie en Guaymas, la tropa de Halcones de Ciudad Obregón tendrá su primera parada en el Nido para preparar su serie inaugural del torneo, cuando reciba a los aguerridos Zonkeys de Tijuana este martes 24 de febrero en la Arena Itson.

El tsunami consigue su primera victoria en la #CIBACUP uD83CuDFC0uD83DuDE0E pic.twitter.com/4VqzgQwdgz — Liga Mexicana de Basquetbol CIBACOPA (@cibacopamx) February 22, 2026

Mientras que los Ostioneros tendrán descanso y volverán a la actividad cuando se midan ante los Frayles de Guasave, nuevamente en una serie en la que tendrán que aprovechar su localía el próximo 27 de febrero en otra actividad más de la Liga Mexicana de Baloncesto.

Otros resultados

Tijuana 87-75 Hermosillo

Mazatlán 83-95 Culiacán

Laguna 108-86 Los Mochis

Fuente: Tribuna del Yaqui