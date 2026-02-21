Pumas UNAM vs Rayados de Monterrey; dónde ver EN VIVO la jornada 7 del Clausura 2026

Ciudad de México.- Pumas ha sido uno de los equipos revelación para el Clausura 2026, pues luego de seis compromisos disputados, no ha conocido la derrota y buscará alargar su racha durante la jornada 7 del certamen mexicano. El conjunto universitario recibirá a Rayados de Monterrey, quienes buscan la regularidad para poder meterse entre los mejores clasificados.

Los dirigidos por Efraín Juárez se encuentran en la cuarta posición de la tabla; en los seis compromisos previos, registran tres triunfos y el mismo número de empates y, con los 12 puntos conseguidos, se encuentran a seis de Chivas del Guadalajara, líder hasta el momento. Por su parte, el Monterrey se encuentra en el octavo peldaño de la tabla, luego de acumular tres victorias, un empate y dos descalabros.

El cuadro universitario regresa a casa para disputar un partido de la Liga MX, luego de más de 20 días de giras constantes. En la jornada anterior, Pumas visitó la cancha del Estadio Cuauhtémoc para enfrentarse al Puebla FC, partido que dominaban los locales de manera cómoda; Guillermo Martínez, Robert Morales y Juninho Vieira se convirtieron en héroes para que los capitalinos lograran la remontada.

#Deportes | Pumas viene de atrás y vence al Puebla FC para mantenerse en las primeras posiciones del Clausura 2026 ?https://t.co/NWhoiiUvDg — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 14, 2026

Los regiomontanos vienen de conseguir una apretada y costosa victoria en casa ante el León; el único gol de la jornada cayó al minuto 24, luego de una buena jugada colectiva que terminó siendo firmada por Sergio Canales. Más allá del triunfo, las alarmas en el Monterrey se encendieron luego de que Anthony Martial sufriera una luxación de hombro, lo que lo alejará de las canchas de manera indefinida.

#Deportes | Alarmas en Rayados: Anthony Martial sufre fuerte lesión y sería baja del Monterrey en el Clausura 2026 ?uD83EuDD15https://t.co/etLzd6esBV — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 15, 2026

Horarios de Pumas vs. Rayados de Monterrey

Estadio: Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México

Fecha: Domingo, 22 de febrero

Horario: 17:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: TUDN/VIX Premium

En total, estas dos escuadras han protagonizado un total de 70 batallas, las mismas donde el Monterrey mantiene un dominio sobre los Pumas. De los duelos previos, 'La Pandilla' ha ganado un total de 32 ocasiones, mientras que 16 partidos han finalizado con igualdad en el marcador y Pumas alcanza los 22 laureles en el registro histórico de estos cruces.

La #GarraYEntrega debe estar presente en la cancha y en la tribuna uD83DuDCAAuD83CuDFFB??uD83DuDD25@DHLMex trae para ti la información del partido uD83DuDC47



uD83CuDD9A | @Rayados

uD83CuDFDF? | Olímpico Universitario

uD83DuDD70? | 17:00 horas

uD83DuDCC5 | Domingo 22 de febrero

uD83DuDCFA | Canal 5, TUDN y ViX#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/DLmLgVDRRy — PUMAS (@PumasMX) February 20, 2026

Fuente: Tribuna de Yaqui