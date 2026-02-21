Ramón Urías seguirá en la MLB; firmó con los St. Louis Cardinals por un año y 2 millones de dólares

Ciudad de México.- Luego de semanas de incertidumbre mientras permanecía en la agencia libre, el sonorense Ramón Urías garantizó su permanencia en la MLB durante al menos una temporada. El infielder firmó un acuerdo con los St. Louis Cardinals por un año y dos millones de dólares, aunque podría extenderse para la campaña del 2027 en Grandes Ligas.

El mayor de los Urías debutó en la MLB el 20 de agosto del 2020 con los Baltimore Orioles, equipo con el que ha pasado la mayor parte de su carrera. Su temporada de consolidación llegó en el 2022, cuando conectó 16 cuadrangulares e impulsó 51 carreras, dejando un promedio de bateo de .248; con el guante, se apoderó de la titularidad en la tercera almohadilla, ganando el Guante de Oro de la Liga Americana.

A mediados de la temporada anterior, se anunció que el sonorense había sido intercambiado a los Houston Astros, donde se proyectaba tener mayor actividad en un equipo contendiente al título. Con el conjunto texano, no sobrepasó los 100 turnos al bat, donde conectó tres vuelacercas y produjo 10 carreras.

Los St. Louis Cardinals han firmado al INF Ramón Urías a un contrato de un año con una opción mutua para la temporada 2027. pic.twitter.com/FM7pO0V2lB — MLB Español (@mlbespanol) February 21, 2026

Luego de que finalizó la temporada, el 18 de noviembre se notificó que Ramón Urías fue puesto en asignación por los Astros, lo cual terminó llevando al mexicano a la agencia libre. Luego de tres meses sin tener equipo, el infielder firmó con los St. Louis Cardinals y el anuncio se hizo a través de las redes sociales del equipo.

Sobre su papel a desempeñar con los Cardenales, se prevé que Urías tome el rol de bateador emergente, pues Chaim Bloom, presidente de operaciones de St. Louis, confirmó que Nolan Gorman permanecerá en la titularidad durante la temporada. "No creo que firmar a Urías afecte significativamente la oportunidad de Nolan", comentó el directivo del equipo.

We have signed INF Ramón Urías to a one-year contract with a mutual option for the 2027 season.



Welcome to St. Louis, Ramón! pic.twitter.com/c7VsRnnD6w — St. Louis Cardinals (@Cardinals) February 21, 2026

Esta es una excelente noticia para el beisbol azteca en general, pues el nacido en Magdalena de Kino, Sonora, fue uno de los primeros jugadores confirmados para formar parte de la Selección Mexicana de Beisbol. El combinado mexicano, que estará plagado de estrellas de la MLB, participará en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, edición en la que buscará mejorar la semifinal alcanzada durante el 2023.

