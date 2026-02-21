Raphael Veiga se estrena y el América pone fin a una sequía de anotaciones con goleada al Puebla FC

Ciudad de México.- Luego de los indicios de crisis mostrados en los compromisos anteriores, las Águilas del América saltaron a la cancha del Estadio Cuauhtémoc para llevarse una valiosa victoria ante el Puebla FC. Más allá de quedarse con los tres puntos, el equipo de Coapa tuvo su mejor faceta del Clausura 2026, además de que Raphael Veiga ya pudo acreditarse como goleador en el balompié mexicano.

Aun con la apabullante diferencia en el marcador, los locales tuvieron un mayor control del esférico e inclusive, estuvieron cerca de inaugurar el marcador en los primeros minutos del compromiso. Luego de una buena jugada individual, Esteban Lozano quedó frente al arco cuando ya Luis Ángel Malagón estaba vencido, pero una barrida de Israel Reyes sobre la línea consiguió preservar el cero por cero parcial.

Esto fue con un balde de agua fría para los dirigidos por André Jardine, pues de manera inmediata tomaron el control en el desarrollo del encuentro y comenzaron a generar oportunidades de peligro. Al minuto 13, llegó la mayor polémica del encuentro, pues ni la árbitra central, Katia Itzel García, ni el VAR catalogaron como penal un claro jalón a Henry Martin dentro del área.

América uD83EuDD85



Increíble el penal del tamaño del Estadio Cuauhtémoc que no le señalaron al América.



Pero más increíble que a pesar de tener la herramienta del VAR, los árbitros mexicanos siguen equivocándose de esta forma. Wooow.



Video: @cantantearbitro



pic.twitter.com/IxfPBqHzxf — León Lecanda uD83EuDD81 (@Leonlec) February 21, 2026

Luego de varios intentos, en el último tramo de la primera mitad, comenzó el vendaval de goles de las Águilas, pues a solo dos minutos del descanso, Isaías Violante sirvió un preciso centro a Raphael Veiga, quien llegó solo al área chica y de cabeza ponía el uno por cero en el digital. Ya en la parte complementaria, Violante redondeó su participación y al 61', abría la diferencia parcial.

Con un Puebla desencajado, era cuestión de tiempo para que cayeran un par de anotaciones más por parte del cuadro visitante. El tres por cero llegó cortesía de Víctor Dávila, quien fue asistido por Vinicius Lima, uno de los jugadores más destacados del compromiso. La fiesta se completó al 87', cuando Raúl Zuñiga se reencontró con el gol y, tras un par de minutos en el terreno, tuvo un mano a mano exitoso contra el arquero rival.

El cuarto y último gol de la noche tiene nombre y apellido: ¡Raúl Zúñiga! uD83DuDC06uD83DuDD25 pic.twitter.com/K4kqmCJy3Q — Club América (@ClubAmerica) February 21, 2026

Con este resultado, el América alcanzó la fría cantidad de 11 unidades luego de los siete compromisos disputados, con lo que al momento se coloca en el sexto lugar de manera parcial. Además, lograron duplicar lo registrado en las jornadas anteriores, pues previo al duelo contra el Puebla, solo tenían tres goles anotados.

