Real Madrid es derrotado por el Osasuna y se pone en riesgo su liderato en la jornada 25 de LaLiga

Ciudad de México.- El Real Madrid tuvo uno de sus peores partidos en el último semestre y terminó cayendo ante un endeble Osasuna en la jornada 25 de LaLiga. El conjunto comandado por Álvaro Arbeloa tuvo escasas oportunidades de peligro a lo largo de los 90 minutos y, al no haber sumado alguna unidad, se pone en riesgo su primera posición en el certamen español, la cual consiguieron en el compromiso anterior.

Desde los primeros minutos se marcó el rumbo del encuentro, pues el Real Madrid tuvo posesiones más largas de balón, aunque al querer perforar la última línea del Osasuna, terminaban por perder el esférico. El conjunto local se estableció con una fuerte línea defensiva que pudo neutralizar cada embate del conjunto 'merengue', que con el correr de los minutos lucía más descolocado y desconcentrado.

A su vez, el Osasuna poco a poco fue retomando cancha y, aunque con esporádicas ocasiones generadas, se comenzó a meter de lleno al compromiso. Cuando todo apuntaba a que ninguno de los equipos podría marcar en la primera mitad, Thibaut Courtois dio un pisotón dentro del área, lo cual fue revisado por el VAR y terminó derivando en un penal; Ante Budimir se encargó de cobrar desde los 11 pasos, poniendo el parcial de uno por cero.

El arranque de la parte complementaria fue más lento aún y no fue hasta el 55' que cayó la oportunidad más clara del partido para los locales. Luego de varias oportunidades generadas, el empate llegó hasta el minuto 72, cortesía de una gran jugada individual de Vinicius Junior que igualó los cartones; el atacante brasileño volvió a ser foco de los abucheos y silbidos por parte de la afición rival.

La igualdad en el marcador prevaleció hasta los minutos finales y, cuando se iba a anunciar el agregado, cayó el gol que sentenciaba la dolorosa derrota para el cuadro blanco. Raúl García de Haro recibió un pase filtrado y, con un recorte, se libró de la doble marca para mandarla a guardar a las redes; la diana fue anulada en primera instancia, pero después fue confirmada desde la revisión electrónica.

uD83DuDD34 Raúl García de Haro qui offre une victoire inespérée à Osasuna contre le Real Madrid !



#OsasunaRealMadridpic.twitter.com/rCJA25Sks8 — 100% Liga (@FoudeLiga) February 21, 2026

Con esta derrota, el Real Madrid permanece con 58 unidades en la clasificatoria, cortando así una amplia racha de victorias consecutivas. Tras apenas una semana en el liderato, los dirigidos por Álvaro Arbeloa quedan a merced del Barcelona, quien, en caso de conseguir su victoria de la siguiente ronda, se trepará a la parte más alta de la tabla.

Fuente: Tribuna del Yaqui