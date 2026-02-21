'Santi' Giménez confirma que estará listo para jugar el Mundial 2026 "Haremos el mejor papel de México"

Ciudad de México.- Luego de semanas fuera del ojo público, Santiago Giménez reapareció para hablar sobre la lesión que lo ha marginado de las canchas desde finales del 2025. El delantero nacional asistió a los Juegos Olímpicos Invernales de Milán-Cortina 2026 y desde ahí, dejó en claro que su recuperación le permitirá regresar a tiempo para poder disputar la Copa del Mundo 2026 con la Selección Mexicana.

Cabe recordar que el 'Bebote' no pisa una cancha desde noviembre del 2025, cuando en un partido contra el Atalanta, recibió una dura entrada que de inmediato le causó problemas en el tobillo. Luego de estar por un par de semanas en un tratamiento conservador, el AC Milan, club donde milita Giménez, informó que el mexicano había sido sometido a una operación para poder solventar el daño en la articulación.

El delantero mexicano fue cuestionado sobre su disponibilidad para participar en la justa mundialista y, si bien no confirmó de manera directa que estará presente, dejó entrever que desde ya está contagiado con el ambiente y emoción que acarrea este tipo de eventos deportivos. Además, aseguró que, al ser en México, todos los convocados tendrán la obligación de hacer el mejor Mundial en la historia del balompié azteca.

Queremos aprovechar esta oportunidad. Queremos hacer el mejor Mundial de toda la historia de México. Estar todos juntos, porque en casa somos fuertes y yo sé que junto con toda la gente podemos hacer un gran torneo".

Por último, el 'Bebote' comentó que tanto él como sus compañeros en la Selección Mexicana ya han comenzado a contagiarse con la emoción de los aficionados y esperan que pronto puedan saltar a la cancha del Estadio Azteca en la jornada inaugural. "Ya se siente el nerviosismo; no he ido hace bastante, pero me han dicho que ya se siente el ambiente mundialista (en Ciudad de México)".

Esta no es la primera ocasión en la que Giménez acepta que su plan de recuperación apunta a poder estar listo para el Mundial 2026, pues a mediados de enero, ofreció una entrevista a ESPN desde donde aseveró que quiere lograr un título con el combinado mexicano. "Lo veo porque creo que creer no cuesta nada, y soñar tampoco. Ahora hay que llevarlo a la práctica".

