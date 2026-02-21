Zonkeys de Tijuana vuelve a superar a Rayos y se queda con la serie en su visita a Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Por noche consecutiva, la Arena Sonora vibró con las emociones de la Liga Mexicana de Basquetbol Circuito de la Costa del Pacífico (Cibacopa), presentada por caliente.mx con el segundo encuentro de la serie inaugural entre Rayos de Hermosillo y Zonkeys de Tijuana, con victoria para los visitantes por marcador de 87-75.

El conjunto anfitrión se fue al frente en el primer cuarto de la regulación con una férrea defensa y cuatro tiros desde el perímetro, terminando los diez minutos iniciales con ventaja de cinco unidades 22-17. En el segundo periodo, los visitantes lograron concretar varias ofensivas y, con certeras ofensivas, lograron remontar la desventaja para irse al descanso del medio tiempo con el resultado a su favor 42-39, con medio partido por jugarse en la capital sonorense.

Los @ZonkeysOficial se llevan la serie completa en la capital sonorense uD83CuDFC0 pic.twitter.com/DkIxR5wE4b — Liga Mexicana de Basquetbol CIBACOPA (@cibacopamx) February 22, 2026

Al regreso del vestidor, el equipo hermosillense afinó su maquinaria y se fue al frente en el parcial por 10 unidades, 54-44, con 5:33 por jugarse en el partido, lo que obligó a Zonkeys a pedir un tiempo fuera, luego de que Tarekeyi Edogi fuera expulsado del encuentro por acumular una falta antideportiva y una técnica.

Hacia el final de ese parcial, los visitantes remontaron para emparejar los cartones a 56 con poco más de un minuto de juego, y con ofensivas consecutivas cerraron el periodo 61-56 a su favor. En el último periodo, los visitantes no aflojaron en ambos lados de la cancha y, con tres minutos y medio por jugarse, la ventaja en la pizarra era de 77-67 a favor de los visitantes, y aunque Rayos intentó remontar, se quedó corto en su intento.

El mejor anotador por el conjunto capitalino fue Ty Toney, que acumuló 17 puntos, en tanto que Romeao Ferguson finalizó con 15 unidades, mientras que por el equipo ganador Michael Nuga logró 16 puntos, siendo la principal figura de la noche en tierras sonorenses.

El siguiente partido de Rayos de Hermosillo será el próximo martes 24 de febrero contra Toros de Laguna en la Arena Sonora a partir de las 20:00 horas (tiempo local) en una serie que pinta para ser histórica, ya que será la primera vez que los de Torreón visiten la H.

Fiesta de tapones en la capital de Sonora uD83DuDEABuD83DuDD25 pic.twitter.com/V65NT4ozO1 — Liga Mexicana de Basquetbol CIBACOPA (@cibacopamx) February 22, 2026

Otro duelo

En otro de los juegos a destacar de este sábado 21 de febrero, los Halcones de Ciudad Obregón perdieron su invicto al ser superados por los Ostioneros de Guaymas 107-101. Con esto, los dos equipos lograron dividir victorias en apenas la segunda serie de la temporada.

Fuente: Tribuna del Yaqui