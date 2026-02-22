Aguafiestas; Celtics derrotan a los Lakers y barren la serie de temporada regular en la campaña

Los Ángeles, Estados Unidos.- En una jornada en la que se revivió la rivalidad más legendaria de la NBA, los Boston Celtics se encargaron de estropear la fiesta que tenían preparada los Los Angeles Lakers al derrotarlos por 111-89 este domingo por la noche.

Previo a este encuentro, los Lakers homenajearon a Pat Riley al develar una estatua de bronce de su antiguo entrenador frente a su arena. Riley ganó seis anillos de campeonato durante sus dos décadas en Los Ángeles, incluyendo nueve temporadas y cuatro títulos como entrenador principal de los Showtime Lakers de los años 80.

Pero todo esto se vio opacado por la actuación de Jaylen Brown, quien anotó 32 puntos, capturó ocho rebotes y repartió siete asistencias para que Boston barriera la serie de la temporada ante Los Angeles. Los Celtics vencieron a los Lakers 126-105 en casa el pasado diciembre.

Neemias Queta sume el balón ante Luka Doncic

Payton Pritchard anotó 30 puntos con seis triples y ocho asistencias para los Celtics, que han ganado tres partidos seguidos y ocho de nueve en su intento de recortar distancias con Detroit en la cima de la Conferencia Este. Brown y Pritchard anotaron 19 puntos cada uno en la segunda mitad, y Pritchard sentenció la victoria con un triple de paso atrás a falta de 3:24, lo que llevó a los Lakers a vaciar su banquillo entre abucheos.

Doncic no pudo hacer nada para evitar la derrota

Luka Doncic anotó 25 puntos y LeBron James consiguió el punto número 43,000 de su carrera, anotando 20 para los Lakers, que se quedaron cortos en casa ante un probable aspirante al título de la NBA por tercera vez en dos semanas. Los Ángeles se quedó con su segundo menor total de puntos de la temporada.

Austin Reaves añadió 15 puntos para los Lakers, que también perdieron la calma repetidamente y fueron sancionados con tres faltas técnicas tras una serie de decisiones cuestionables. Boston mantuvo una sólida ventaja durante la segunda mitad y no tuvo problemas para controlar el último enfrentamiento entre franquicias históricas con un total combinado de 35 títulos de la NBA.

LeBron amplió su récord de anotación en la NBA con otro hito, ya que también jugó su partido número 1,600 de temporada regular para unirse al gran jugador de los Celtics, Robert Parish (1,611) como los únicos jugadores de la NBA en alcanzar esa marca.

Fuente: Tribuna del Yaqui