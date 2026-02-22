Barcelona golea al Levante y recupera la primera posición de LaLiga en la jornada 25

Ciudad de México.- Apenas duró una semana en el segundo puesto, pues el Barcelona recuperó la cima de la clasificación con el triunfo en la jornada 25 de LaLiga. Los dirigidos por Hansi Flick tuvieron un gran despliegue en la primera mitad y solo bastaron los primeros 45 minutos para sentenciar el rumbo del compromiso ante el Levante, equipo que está peleando por abandonar los puestos de descenso.

El estratega del cuadro catalán decidió darle la confianza e incluir en el cuadro titular a Marc Bernal, mediocampista de apenas 18 años y que tiene una de las mayores proyecciones dentro del equipo. Fue así que solo le bastaron cuatro minutos al atacante juvenil para responder a la oportunidad.

La jugada que inauguró el marcador inició en un córner por la banda derecha; el cobro se hizo corto y poco a poco, se fue cambiando de banda hasta que el esférico llegó a Eric García. Cuando el Levante intentó sacar la línea del área chica, llegó el centro al primer palo y, con Bernal habilitado, el balón terminó perforando el arco tras rozar el poste.

Este tanto no hizo más que motivar al Barcelona, quien siguió generando diversas oportunidades de peligro y no fue hasta pasada la media hora de juego que pudieron ampliar la ventaja en el marcador. La jugada fue una copia exacta de la de la primera diana, pues, tras comenzar por el lado derecho, un cambio de banda paulatino y un centro preciso, fue rematado de volea por Frenkie de Jong, poniendo el dos por cero parcial.

Frenkie de Jong’s goal against Levante today. uD83DuDD25



uD83CuDFDF? View from the stands#BarcaLevante pic.twitter.com/YwcYM5kYIo — Frenkie De Jong Out Of Context (@DeJongOoc) February 22, 2026

Luego de este tanto, el Barcelona optó por administrar la ventaja por el resto de la primera mitad y el inicio de la parte complementaria. En los segundos 45 minutos, Robert Lewandowski y Raphinha comenzaron a romper la última línea de Levante, pero no fue hasta que Fermín López definió desde afuera del área que llegó el tres por cero definitivo.

Con este resultado, el Barcelona llegó a las 20 victorias, un empate y cuatro derrotas, sumando un total de 61 unidades. El cuadro catalán aprovechó la derrota del Real Madrid ante el Osasuna para poder recuperar la primera posición de LaLiga, superándolos por solo una unidad.

