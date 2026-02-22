El Thunder, con desventaja numérica, madruga y le corta la racha triunfal a los Cavaliers

Oklahoma City, Estados Unidos.- Un primer cuarto de 40 puntos fue clave en el resultado final y el Oklahoma City Thunder, que estaba en inferioridad numérica se alzó este domingo con una categórica victoria sobre los Cleveland Cavaliers por marcador de 121-113.

El triunfo de los reinantes campeones de la NBA fue encabezado por Isaiah Joe, quien anotó 22 puntos y Cason Wallace, quien añadió 20 puntos y 10 asistencias para el Thunder ante los Cavs, que perdieron por primera vez en ocho partidos. Oklahoma City ha ganado cuatro de sus últimos cinco encuentros.

Chet Holmgren anotó 17 puntos, capturó 15 rebotes y tuvo tres tapones para Oklahoma City (44-14), que anotó 21 de 41 triples (51.2 por ciento), incluyendo seis de Joe, y convirtió 17 pérdidas de balón en 31 puntos. El Thunder disputó este encuentro sin los titulares lesionados Shai Gilgeous-Alexander (distensión abdominal) y Jalen Williams (distensión en el isquiotibial derecho) y los principales colaboradores Ajay Mitchell (distensión abdominal) y Alex Caruso (esguince en el tobillo izquierdo).

Donovan Mitchell, James Harden y Sam Merrill anotaron 20 puntos cada uno para Cleveland (36-22). Los Cavaliers, que anotaron 13 de 39 triples (33.3 por ciento), se quedaron por detrás al principio pero no pudieron completar la remontada ante los Thunder, que contaron con excelente puntería.

Oklahoma City recurrió al balón largo desde el principio y construyó una ventaja de 28-5 gracias a cinco triples, incluyendo tres de Joe. Oklahoma City anotó 14 de 22 desde más allá del arco antes del descanso, pero para entonces Cleveland había recortado la diferencia a 64-55 con un tiro de Mitchell para superar la bocina.

Los Cavaliers consiguieron ocho puntos rápidos de Merrill en el tercer cuarto y tomaron una ventaja de 69-68, la primera del partido, con un tiro corto de Jared Allen. Dos triples consecutivos de Jared McCain y Joe dieron a los Thunder una ventaja de 82-75. Pero Cleveland anotó 11 de los siguientes 14 puntos y consiguió un triple de Jaylon Tyson para empatar el marcador a 86.

Oklahoma City consiguió triples consecutivos de Lu Dort, Kenrich Williams y Wallace para construir una ventaja de 102-95 en el último cuarto. Tiros consecutivos de Isaiah Hartenstein, que anotó 10 puntos en el cuarto, dieron a los Thunder una ventaja de 106-98 que nunca perdieron.

