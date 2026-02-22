Gabriel Milito descarta molestia por haber perdido el invicto con Chivas: "Ganar todo es imposible"

Ciudad de México.- Luego de seis compromisos, las Chivas del Guadalajara perdieron su primer partido del Clausura 2026 a manos del Cruz Azul, pero a pesar de la derrota, Gabriel Milito intentó buscar el lado positivo en el desempeño de sus jugadores. El entrenador del 'Rebaño Sagrado' aseguró que era imposible ganar todos los partidos y descartó que desde adentro del grupo haya molestias por su primera derrota.

El Guadalajara se metía a la cancha del Estadio Cuauhtémoc con seis victorias consecutivas, por lo que en el papel se establecía como favorito para llevarse los tres puntos, aunque 'La Máquina' terminó por imponerse. El 'Toro' Fernández abrió el marcador a la media hora de juego y Ángel Sepúlveda lo empató al 81'; cuando parecía que la igualdad prevalecería al final del partido, 'Charly' Rodríguez la puso en el fondo de las redes para asegurar los tres puntos.

#Deportes | Se acaba el encanto: Cruz Azul triunfa y finaliza el invicto del Guadalajara en el Clausura 2025 ?https://t.co/V4kPmK6VXA — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 22, 2026

En la conferencia de prensa posterior, el estratega de Chivas no descartó que el haber caído causa cierto dolor, pero afirmó que en el desarrollo del encuentro, sus jugadores demostraron garra y aptitudes de luchar por sacar el compromiso, afirmando que esa es la mayor enseñanza de la jornada. Además, el sudamericano hizo un llamado para que el ánimo no decayera, pues aún se encuentran en la primera posición.

Felicitar a los jugadores; hay que recuperar, descansar y pensar en lo que sigue. Ganar todos los partidos es casi imposible, nosotros no somos la excepción, pero seguimos con ese espíritu competitivo".

Milito fue muy insistente al remarcar que desde adentro del grupo, saben que esta derrota no pone en tela de juicio todo lo realizado en las jornadas previas. Por último, Gabriel puso fin a los rumores sobre una supuesta pelea con Nicolás Larcamón, entrenador del Cruz Azul. "Venimos a jugar y competir. Luchar como se debe. No hubo diferencia en otros juegos", sentenció, finalizando cualquier tipo de rumores.

¿Realidad o ficción? ?uD83DuDC10



Chivas fue mejor, pero sin contundencia: Gabriel Militohttps://t.co/xMJOlsEMHi — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) February 22, 2026

Pese al descalabro, las Chivas del Guadalajara permanecen en la primera posición de la tabla; los tapatíos tienen 18 unidades, superando por dos al Cruz Azul, quien es su más cercano perseguidor. En la siguiente jornada, el 'Rebaño Sagrado' se enfrentará a los Diablos del Toluca.

#Deportes | Paulinho comanda al bicampeón: Toluca golea al Necaxa y se mantiene invicto en el Clausura 2026 ?https://t.co/Ftj9f4WGnx — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 22, 2026

Fuente: Tribuna del Yaquij