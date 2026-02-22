Honor a quien honor merece; Lakers inmortalizan a Pat Riley con estatua afuera de su arena

Los Ángeles, Estados Unidos.- Vestido con uno de sus famosos trajes de Giorgio Armani, cinturón de piel y uno de sus anillos de campeonato en el puño derecho apuntando al cielo, se levanta imponente la estatua de 8 pies del entrenador del Salón de la Fama, Pat Riley frente al Crypto.com Arena, casa de los Los Angeles Lakers.

Con esto, los Lakers rinden homenaje al entrenador principal que orquestó sus campeonatos en la era del Showtime, y Riley estuvo presente este domingo para encabezar la ceremonia. La estatua se encuentra en Star Plaza, entre las estatuas de Kareem Abdul-Jabbar y Magic Johnson, los dos pilares de los cinco campeonatos de los Lakers en los años 80.

Cuatro anillos. Una estatua.



Pat Riley ya está inmortalizado en bronce en el estadio de Lakers. pic.twitter.com/QaaLUUW3Cg — Ritmo NBA (@RitmoNba) February 22, 2026

Riley fue asistente en el primer título antes de llevar a los Lakers a los siguientes cuatro, llegando a siete Finales de la NBA en sus nueve años como entrenador principal. Riley nunca había sido entrenador principal antes de que el propietario Jerry Buss nombrara al exjugador de los Lakers en 1981, pero llegó a convertirse en uno de los grandes de su profesión.

Riley imita la imagen de su estatua durante la develación

"El tiempo ha pasado tan rápido", dijo Riley. "Siento que todo lo que he hecho, he sido bendecido. Estaba rodeado de grandeza. Esa estatua está cargada de todos nosotros que hicimos ese viaje mágico juntos", dijo Riley después de la develación de la estatua.

Riley, de 80 años, llevó su éxito a Nueva York y Miami, donde sigue siendo presidente del Heat. Pero reconoce con orgullo que sus raíces en la NBA están en Los Ángeles, donde sigue siendo un icono de la ciudad tras pasar dos décadas con los Lakers como jugador, comentarista y entrenador. Ganó un total de seis anillos de campeonato en morado y oro.

Abdul-Jabbar elogió a su exentrenador

Abdul-Jabbar y Johnson elogiaron a Riley durante la ceremonia de presentación, con Abdul-Jabbar recordando una relación que se remonta a sus días de instituto en Nueva York. "Cuando digan, 'Ciudad de campeones', podemos verte como uno de los arquitectos de ese eslogan", dijo Johnson a Riley. "Has hecho más por nosotros de lo que jamás podríamos agradecerte".

Muchos otros grandes del baloncesto que jugaron para Riley en algunos de los equipos vieron desde el público, incluyendo a James Worthy, Jamaal Wilkes, Norm Nixon, Bob McAdoo, A.C. Green, Kurt Rambis, Byron Scott y Alonzo Mourning.

Fuente: Tribuna del Yaqui