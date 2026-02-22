Inter de Miami es goleado por el LAFC y arranca con derrota la defensa del título en la MLS 2026

Ciudad de México.- El Inter de Miami tuvo uno de los peores arranques para un campeón del circuito estadounidense de futbol; el actual campeón de la MLS inició la temporada 2026 con una escandalosa goleada ante el LAFC. Dejando de lado el resultado, Lionel Messi y compañía lucieron desencajados y errantes en cada paso, lo cual fue aprovechado por el equipo californiano para desatar la fiesta en el Memorial Coliseum.

En los primeros instantes del encuentro, 'Las Garzas' intentaron un pase filtrado en conexión entre Rodrigo de Paul y Messi, pero el servicio se quedó largo y el argentino no alcanzó a rematar por el achique del arquero rival. Esto fue la tónica durante el resto del compromiso, pues las imprecisiones en los pases del Inter de Miami les anularon cualquier oportunidad de hacerse presentes en el marcador del recinto en Los Ángeles.

El digital comenzó a moverse al minuto 38, cortesía de David Martínez, atacante colombiano; la jugada inició luego de que el Inter de Miami perdiera el balón, justo en la media cancha, y el mismo terminó en posesión de Son Heung-min. El surcoreano jaló la marca para que Martínez ingresara solo al área, definiendo cruzado para poner el uno por cero.

Ya en la parte complementaria, Denis Bouanga amplió la victoria parcial y, en los minutos agregados, el salvadoreño Nathan Ordaz terminó por concretar la goleada de escándalo. El conjunto de la Florida intentó hacerse presente en el digital, pero la defensa del LAFC se mostró sólida durante los 90 minutos y lograron preservar su arco en ceros.

Este compromiso se celebró en el Memorial Coliseum, el cual lució abarrotado; los reportes oficiales indican que la afluencia superó las 75 mil personas, lo que coloca el duelo del LAFC y el Inter de Miami como uno de los más vistos en la historia de la MLS. Cabe resaltar que el conjunto californiano juega de local en el BMO Stadium, pero ante la alta demanda de boletaje, se optó por cambiar la sede a un inmueble con mayor aforo.

El Inter de Miami regresará a las canchas para el siguiente fin de semana, cuando visite a Orlando City el próximo domingo 1 de marzo a las 18:00 horas (horario CDMX).

