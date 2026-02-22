'La Cobrita' Martínez supera a Briza Oliva y se queda con el duelo de invictas en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Tal y como se esperaba, Danitza 'La Cobrita' Martínez y Briza Oliva no defraudaron, protagonizando una auténtica guerra en el Palenque de Ciudad Obregón, donde fue la sonorense quien se llevó la victoria. Con este resultado, la nacida en Agua Prieta, pero adoptada en Cajeme, puso su marca en ocho victorias, sin derrota, con cuatro nocauts y se mantiene como la mejor peso gallo de México.

Guerra

La 'Fría' saltó al ring con determinación, intercambiando metralla ante Martínez, que conforme avanzaron los episodios, agarró confianza y controló mejor la distancia y los tiempos arriba del ring. A partir del cuarto episodio, 'La Cobrita' mostró su dominio, castigando a su rival con combinaciones largas. Aunque la tapatía nunca rehuía al duelo y buscó la pelea de choque, la sonorense terminó por llevarse la mejor parte. Al final, Danitza Martínez salió con la mano en alto por decisión unánime, terminando además con el invicto de Briza Olivas.

Resto de la cartelera

Mientras que en el combate estelar de la noche, Jezreel Corrales arruina la fiesta al superar por decisión al cajemense Pedro Peñuñuri. El excampeón del mundo fue muy superior al jovencito mexicano, que visitó la lona en el primer asalto con un potente derechazo.

El panameño con dicha demostración corta su racha de cuatro descalabros al hilo y vuelve al camino de la victoria, demostrando por qué llegó a ser uno de los mejores pugilistas de su división. Además, levanta la mano para volver a tener una oportunidad titular.

¡Primer round de mucha emoción! uD83EuDD4AuD83DuDE31 El panameño se lanzó con todo desde el inicio.



En otro de los duelos más esperados de la noche, el tapatío Christopher Gutiérrez y el sonorense Alejandro Cota no defraudaron y firmaron un vibrante empate a ocho asaltos en Obregón. Mientras que Marco Cota, sumó otra importante victoria en su récord profesional, al imponerse por la vía de los puntos al experimentado Eleazar Valenzuela.

En la pelea que abrió las puertas del Palenque de la Expo de Ciudad Obregón este sábado 21 de febrero a través de Boxeo Televisa y la plataforma VIX, el también local, Pablo Servín, fulminó en tres asaltos al veterano José Zazueta.

Fuente: Tribuna del Yaqui