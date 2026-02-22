Liga Mexicana de Softbol cancela juegos por las agresiones armadas derivadas a la muerte del 'Mencho'

Ciudad de México.- El abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el 'Mencho', quien fungiera como líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tiene en vilo a toda la población en gran parte del país, pues como consecuencia, se han registrado incontables bloqueos carreteros y agresiones en las zonas urbanas de distintas entidades. Estos episodios han obligado a frenar gran parte de las actividades no esenciales en distintos sectores del país.

Las diferentes cancelaciones alrededor del espacio deportivo actual alcanzaron a la Liga Mexicana de Softbol, pues durante la tarde del domingo 22 de febrero, notificaron que uno de sus juegos programados para la jornada sería aplazado. El equipo de Diablos Rojos Femenil se encontraba de visita por Guanajuato para medirse ante las Bravas de León, aunque el segundo de la serie no se podrá llevar a cabo.

Con el fin de salvaguardar la integridad de todas las jugadoras, cuerpos técnicos y demás personal que se moviliza para llevar a cabo cada compromiso, la LMS decidió reprogramar el compromiso entre las novenas antes mencionadas. Cabe recordar que este encuentro estaba pactado para llevarse a cabo a las 19:10 horas en el Estadio Domingo Santana de León, Guanajuato.

Comunicado: Pospuesto el juego del domingo entre Diablos Rojos Femenil y Bravas de León #EnMiSoftErauD83EuDD4EuD83CuDF80 pic.twitter.com/chy4TCjv6V — Liga Mexicana de Softbol (@LigaMexSoft) February 22, 2026

De acuerdo al comunicado oficial por parte del ente rector, se estará analizando la evolución de las condiciones de seguridad para determinar la nueva fecha y horario en el que este partido se llevará a cabo. En caso de que la LMS no pueda garantizar la seguridad de todas las partes involucradas, el juego quedará cancelado de manera definitiva.

Este no es el único evento deportivo que ha sufrido cambios en su programación, pues durante la mañana del 22 de febrero, la Liga MX Femenil anunciaba la cancelación del partido entre las Chivas y el América, mismo que se llevaría a cabo en el Estadio Akron. También, la Liga Expansión MX tomó medidas y decidió posponer el partido entre el CD Tapatío y los Coyotes de Tlaxcala.

Así mismo, un evento de caballos y charrería que se realizaría en un municipio al sur de Jalisco suspendió las actividades correspondientes al domingo y se analizará si los días posteriores se podrá celebrar en tiempo y forma. Por último, un evento familiar que se realizaría en el centro de Guadalajara fue tajantemente cancelado por el gobierno de la ciudad.

#Deportes | Liga MX Femenil y otros eventos deportivos son cancelados por el abatimiento del 'Mencho' en Jalisco uD83DuDEABuD83DuDEBAhttps://t.co/zQ1OHEe9H1 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 22, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui