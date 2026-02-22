Liga MX Femenil y otros eventos deportivos son cancelados por el abatimiento del 'Mencho' en Jalisco

Ciudad de México.- Durante las primeras horas del domingo, 22 de febrero, trascendió la noticia sobre el supuesto abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el 'Mencho', quien fuera líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Como respuesta, se han tenido varios bloqueos carreteros y ataques armados, los cuales afectaron la actividad comercial y de entretenimiento en varios estados, incluyendo los eventos deportivos.

La primera cancelación llegó en el partido entre las Chivas del Guadalajara y Águilas del América en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. Este compromiso se celebraría en el Estadio Akron, el cual se encuentra en Zapopan, Jalisco, justo en la zona donde se está teniendo la mayor actividad de incidencia.

El comunicado sobre su cancelación se dio a través de las redes sociales de la Liga MX Femenil, donde establecieron que el partido a disputarse a las 17:00 horas (horario de la CDMX) queda oficialmente pospuesto. El ente del balompié mexicano estará dando a conocer en los próximos días la nueva fecha y horario en el que se repondrá la actividad correspondiente a la jornada 10.

uD83DuDEA8 La Liga BBVA MX Femenil informa. uD83DuDEA8 pic.twitter.com/FnBNN2xBH8 — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) February 22, 2026

El siguiente evento que fue cancelado fue el partido entre el CD Tapatío y los Coyotes de Tlaxcala, el cual estaba programado para llevarse a cabo a las 16:00 horas en el Estadio Gregorio Gómez de Tepatitlán de Morelos, región ubicada en Altos Sur de Jalisco. La Liga de Expansión MX estableció que se disputará este lunes, 23 de febrero, en horario y sede por confirmar.

uD83DuDCF0 La Liga BBVA Expansión MX informa: pic.twitter.com/Ul5QrPlUJS — Liga BBVA Expansión MX (@LigaMXExpansion) February 22, 2026

Así mismo, se dio a conocer que la actividad Vía RecreActiva en Guadalajara, programada para este domingo 22 de febrero, ha quedado suspendida de manera indefinida debido a los percances viales y ataques armados recientes. Dicha medida fue informada por la cuenta del Gobierno de Guadalajara, desde donde se exhortó a la población a estar pendiente de los canales de información oficiales.

Por último, se supo que las actividades correspondientes a la Fiesta Internacional del Caballo y la Charrería (FICCTljao) 2026 quedarían pospuestas hasta nuevo aviso. Dicho evento estaba programado a finalizar hasta el día domingo 1 de marzo, aunque su continuidad estará sometida a la evolución del tema de seguridad en las entidades afectadas.

#Seguridad | La Secretaría de Defensa confirma abatimiento de 'El Mencho', líder del CJNG; murió cuando era trasladado a la Ciudad de México uD83DuDEA8 pic.twitter.com/bKlf5co809 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 22, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui