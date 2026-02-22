Liga MX: Suspenden el Querétaro contra Juárez FC tras actos violentos por abatimiento del 'Mencho'

Ciudad de México.- Los recientes actos violentos en las diferentes entidades por el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el 'Mencho', siguen afectando el mundo deportivo, incluyendo a la Liga MX. El ente del balompié nacional informó que, a consecuencia de los distintos bloqueos carreteros, el partido entre los Gallos Blancos de Querétaro y Bravos de Juárez ha quedado suspendido.

Esta información llegó solo un par de horas antes de que se diera el silbatazo inicial, pues el compromiso ante los equipos ya mencionados estaba programado para llevarse a cabo a las 19:00 horas (horario CDMX). El partido se realizaría en el Estadio Corregidora, ubicado en Querétaro, entidad vecina a diversos estados en los que se han presentado bloqueos carreteros y tiroteos en las zonas urbanas.

Es por eso que la Liga MX informó que, en común acuerdo con las directivas del Querétaro y el Juárez FC, han decidido aplazar su partido hasta nuevo aviso como medida para salvaguardar la integridad de todos los protagonistas. Mediante los canales oficiales del circuito se estarán dando a conocer la nueva fecha y horarios en los que se podrá reanudar la actividad del certamen.

La Liga BBVA MX informa sobre el partido entre @Club_Queretaro y @fcjuarezoficial de la Jornada 7: pic.twitter.com/orgyTBhunl — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) February 22, 2026

Esta cancelación se suma a las ya conocidas; las primeras que comenzaron a circular fueron la suspensión del partido entre América y Chivas, correspondiente a la jornada 10 del Clausura 2026 Femenil. También, se anunció que el partido entre el CD Tapatío y los Coyotes de Tlaxcala de la Liga Expansión MX no se llevaría a cabo en tiempo y forma.

Además, eventos hípicos en Jalisco y activaciones familiares de Guadalajara, así como un partido de la Liga Mexicana de Softbol a celebrarse en León, Guanajuato, han sido pospuestos de manera indefinida. También, diversas actividades recreativas, económicas y culturales estarán en pausa hasta que las autoridades determinen que se tienen las garantías para poder mantener a salvo a todos sus participantes.

#Deportes | Liga MX Femenil y otros eventos deportivos son cancelados por el abatimiento del 'Mencho' en Jalisco uD83DuDEABuD83DuDEBAhttps://t.co/zQ1OHEe9H1 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 22, 2026

Con este nuevo aviso, el único partido que queda en pie de la jornada 7 del Clausura 2026 es el de Pumas UNAM contra Rayados de Monterrey. Dicho compromiso se llevará a cabo en la CDMX, zona en la que aún no se reportan afectaciones, aunque no se descarta que, de manera solidaria, la Liga MX llegue a posponer su actividad por el resto del día.

#Deportes | Pumas UNAM vs Rayados de Monterrey; dónde ver EN VIVO la jornada 7 del Clausura 2026 uD83DuDCFA?https://t.co/KK66nz732W — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 22, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui