Lionel Messi podría enfrentar sanción; la MLS investigará al argentino por sus reclamos arbitrales

Ciudad de México.- Una dura sanción podría caer a Lionel Messi, luego de que el argentino ingresara al vestuario arbitral luego de la derrota del Inter de Miami ante el LAFC en el inicio de la temporada 2026 de la MLS. El Comité Disciplinario del balompié estadounidense notificó que comenzarán una investigación contra el jugador de 'Las Garzas' por lo ocurrido dentro del Coliseum Memorial de Los Ángeles.

Cabe recordar que durante la noche del sábado, 21 de febrero, el Inter de Miami tuvo su primer compromiso de la campaña 2026, donde se erige como el monarca actual. Messi y compañía abrieron las actividades en la urbe californiana y, de manera sorpresiva, fueron goleados, protagonizando así una de las peores presentaciones para un equipo campeón de la MLS.

Final from LA.

¿Qué pasó con Messi?

Minutos después del silbatazo final, trascendió un video en redes sociales donde se observa al capitán del Inter de Miami, reclamando de manera airada al cuerpo arbitral. En cierto momento de la pieza audiovisual, se observó a Messi intentando ingresar a la zona de vestidores para los silbantes mientras era detenido por Luis Suárez y otros de sus compañeros de equipo.

El Comité Disciplinario de la MLS estaría dando a conocer su resolución antes de que comience la siguiente jornada, aunque este tiempo podría variar por las dificultades que se presenten en el proceso; el Inter de Miami volverá a la cancha el siguiente domingo, 1 de marzo, ante el Orlando City. Además, los jugadores tienen la posibilidad de apelar la sanción, lo cual aplazaría aún más la resolución.

TENSIÓN AL FINAL DEL INTER MIAMI VS LAFCuD83DuDE30



TENSIÓN AL FINAL DEL INTER MIAMI VS LAFC

Las cámaras captaron a Lionel Messi visiblemente molesto tras el silbatazo final, intentando encarar al árbitro. En ese momento, Luis Suárez intervino y lo sujetó para evitar que avanzara hacia el vestidor de los oficiales.

Aseguran que Lionel Messi no ingresó al vestuario arbitral

Chris Rivett, director de comunicaciones de la Professional Referee Organization (PRO), ente que regula a los silbantes en Estados Unidos, aseguró que los reportes por parte de los silbantes asignados a dicho encuentro señalan que el jugador no ingresó al cuarto señalado. "Después de hablar con los árbitros del partido, podemos confirmar que no entró a las instalaciones".

Así mismo, Javier Mascherano, entrenador del Inter de Miami, descartó que Messi haya finalizado molesto el compromiso y descartó el saber si el argentino protagonizó un altercado contra los colegiados. "No, no, no vi nada. La verdad es que terminó el partido y luego me fui al vestuario".

Lionel Messi no terminó muy contento tras la derrota ayer contra el LAFC. uD83DuDE33



Lionel Messi no terminó muy contento tras la derrota ayer contra el LAFC.

Al término del partido fue por la puerta donde se iban los árbitros y Luis Suárez tuvo que calmarlo y llevarlo al vestidor.

Fuente: Tribuna del Yaqui