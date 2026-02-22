MLB: Venezuela sufre otra baja para el Clásico Mundial de Beisbol por causa del seguro

Florida, Estados Unidos.- Continúan las malas noticias para el representativo de Venezuela que participará en el próximo Clásico Mundial de Beisbol, tras darse a conocer este domingo que el zurdo de los Philadelphia Phillies, José Alvarado no podrá defender los colores del combinado sudamericano por problemas con el seguro.

Alvarado escribió en su mensaje de Instagram que la noticia "me entristece profundamente", y añadió: "El seguro requerido para mi participación no fue aprobado. Esta es una situación que está fuera de mi control y, sin duda, me llena de tristeza y es difícil de entender. Tenía la esperanza y el compromiso de volver a llevar la camiseta de mi país por tercera vez consecutiva. Representar a Venezuela siempre ha sido uno de los mayores honores de mi carrera".

Phillies reliever Jose Alvarado shares on Instagram that he will not be able to participate in the WBC for Venezuela because his insurance was not approved.



“It fills me with sadness” pic.twitter.com/Z3F6D7Zn6s — John Clark (@JClarkNBCS) February 22, 2026

El torneo es copropiedad de la Major League Baseball y la Major League Baseball Players Association, y el seguro lo proporciona National Financial Partners. El torneo de selecciona nacionales se celebrará del 5 al 17 de marzo en Tokio, Houston, San Juan, Puerto Rico y Miami, donde se jugará la final.

Alvarado se perderá el Clásico Mundial

Alvarado, de 30 años, tuvo una efectividad de 3.81 y siete salvamentos en 28 partidos para Filadelfia la temporada pasada. Cumplió una suspensión de 80 partidos por violar la política de drogas para mejorar el rendimiento físico. Fue suspendido el 18 de mayo tras un test positivo por testosterona externa. El presidente de operaciones de beisbol de los Phillies, Dave Dombrowski, dijo que el positivo fue causado por un medicamento para perder peso que Alvarado tomó durante la pretemporada.

Phillies reliever Jose Alvarado back at Spring Training after missing the playoffs due to his suspension. uD83DuDC40



pic.twitter.com/dDAkDUoPyQ — SPORTSRADIO 94WIP (@SportsRadioWIP) February 11, 2026

De esta manera, Alvarado es el último jugador en ser bloqueado para participar en el Clásico Mundial por problemas de seguro. Francisco Lindor y Carlos Correa quedaron fuera de la plantilla de Puerto Rico por motivos similares y José Altuve tampoco fue incluido en la plantilla de Venezuela.

El serpentinero se encuentra en el Spring Training

Además de esta bajas, la escuadra sudamericana tampoco podrá contar para esta competencia con el lanzador derecho de los Minnesota Twins, Pablo López, quien tendrá que someterse a una operación Tommy John en el codo derecho que pondrá fin a su temporada.

Fuente: Tribuna del Yaqui