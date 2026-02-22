¡Orgullo nacional! El mexicano Isaac del Toro es campeón del UAE Tour 2026; así hizo HISTORIA

Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.- El mexicano Isaac del Toro escribió su nombre en la historia del ciclismo internacional al proclamarse campeón del UAE Tour 2026 este domingo 22 de febrero. Con este resultado, el corredor del UAE Team Emirates no solo consiguió su primer título del año, también se convirtió en el ganador más joven de esta competencia de categoría World Tour.

A sus 22 años, el originario de Ensenada (estado de Baja California) confirmó su condición de promesa consolidada y dio un golpe de autoridad en una de las pruebas más relevantes del calendario internacional.

Isaac del Toro es campeón del UAE Tour 2026

La competencia concluyó este domingo en Abu Dhabi, tras siete etapas. Del Toro defendió el liderato general en la última jornada y aseguró el maillot rojo luego de completar el recorrido final dentro del pelotón, sin contratiempos. El mexicano, el más joven en ganar esta competencia, cerró la clasificación general con un tiempo total de 21 horas, 10 minutos y 30 segundos.

El podio quedó conformado por Antonio Tiberi (Bahrain Victorious), segundo a 20 segundos, y Lucas Plapp (Team Jayco AlUla), tercero a 1 minuto y 14 segundos. En la tabla final también destacaron Harold Tejada, cuarto a 1:25; Felix Gall, quinto a 1:34; y el belga Remco Evenepoel, décimo a 2 minutos y 25 segundos.

Así defendió el liderato en la última etapa

La séptima etapa fue de 149 kilómetros, diseñada para un cierre al sprint en Abu Dhabi Breakwater. Desde el inicio hubo tensión, pues Evenepoel lanzó un ataque en los primeros kilómetros, acompañado por corredores peligrosos como Tejada. Sin embargo, el UAE Team Emirates-XRG reaccionó de inmediato. El equipo trabajó en bloque para neutralizar cualquier intento de sorpresa y proteger la ventaja de 20 segundos que Del Toro mantenía sobre Tiberi desde la etapa reina.

La jornada se disputó a una velocidad promedio récord de 50.566 kilómetros por hora. Al final, el control del pelotón permitió que el líder mexicano cruzara la meta sin perder tiempo. El triunfo parcial del día fue para Jonathan Milan (Lidl-Trek), quien ganó al sprint y sumó tres victorias de etapa en esta edición.

El más joven en ganar el UAE Tour

Con este campeonato, Isaac del Toro se convirtió en el ciclista más joven en ganar el UAE Tour, superando la marca que ostentaba Tadej Pogacar. Además, el mexicano presume ya 24 victorias como profesional a los 22 años, una cifra superior a las 17 que registraba Pogacar a la misma edad.

El resultado consolida a Del Toro como una de las figuras emergentes del World Tour y le otorga al UAE Team Emirates una victoria clave en su carrera de casa.

