Paulinho comanda al bicampeón: Toluca golea al Necaxa y se mantiene invicto en el Clausura 2026

Aguascalientes, Aguascalientes.- Luego de varias jornadas con dudas, los Diablos del Toluca regresaron a ser contundentes en el marcador, pues durante la jornada 7 del Clausura 2026, golearon al Necaxa para alargar su racha de compromisos sin derrotas. Paulinho tomó las riendas del equipo en la última parte del partido y el atacante lusitano marcó un par de anotaciones en menos de cinco minutos, siendo uno de los artífices principales para la victoria.

El resultado final no le hace justicia al equipo local, pues el Necaxa fue quien lució más en la primera mitad, generando varias oportunidades de peligro, aunque todas fueron neutralizadas por Luis García, cancerbero del Toluca. En cambio, los dirigidos por Antonio Mohamed saltaron a la cancha del Estadio Victoria más mesurados, pues no fue hasta la segunda mitad que comenzaron a lanzarse al ataque.

No fue hasta el minuto 79 que el marcador se inauguró, cortesía del actual tricampeón de goleo del balompié mexicano. Paulinho aprovechó un rechace por parte de un defensivo rival y tomó el balón para entrar al área; el lusitano movió las redes con una ajustada definición al primer palo.

El primero de la noche

Dicha anotación desmoronó la última línea de los 'Rayos' y solo se necesitaron cuatro minutos para que el atacante del Toluca sentenciara el compromiso. El portugués recibió un pase filtrado y, de nueva cuenta, mostró su letalidad en el mano a mano, abriendo la ventaja a dos por cero en el parcial.

El segundo que hizo nuestro Paulinho

Los Diablos tomaron a placer el control del encuentro, generando varias oportunidades de peligro y la anotación definitiva llegó en el agregado de la parte complementaria. Tras una falta por la banda izquierda, Marcel Ruiz puso un servicio a los linderos del área chica y Federico Pereira se encargó de definir con un cabezazo sin mucha fuerza, pero con ubicación inmejorable.

Este triunfo del Toluca le permite continuar con su paso invicto en el Clausura 2026; el conjunto mexiquense tiene cuatro triunfos y tres empates en siete encuentros, lo que los posiciona en el tercer peldaño de la clasificación. En cambio, el Necaxa queda en el puesto 10 de la tabla, con nueve unidades conseguidas.

En los minutos finales se encendió el ataque del bicampeón



3 goles y 3 puntos fuera de casa para tener un GRAN fin de semana.

