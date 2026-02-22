¿Qué pasó en la Liga Premier? Esto se sabe sobre la riña entre Veracruz y Celaya que dejó un muerto

Celaya, Guanajuato.- La noche de este sábado 21 de febrero de 2026, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Veracruz desplegaron un operativo en las inmediaciones del Estadio Hugo Sánchez, en Boca del Río, luego de que se reportara una fuerte riña entre aficionados tras el partido de la Liga Premier entre Racing Veracruz y Toros de Celaya. El saldo de este violento dejó de una persona fallecida y varios lesionados.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron este sábado 21 de febrero de 2026, alrededor de las 22:00 horas, tiempo del centro de México, en las inmediaciones del inmueble donde minutos antes había concluido el encuentro que terminó con victoria del conjunto local (4-0). Testigos señalaron que un grupo de seguidores de Racing Veracruz habría agredido a integrantes de la porra visitante, quienes se encontraban en una taquería cercana al estadio.

#Veracruz uD83DuDD34|| Lo que debió ser una jornada deportiva terminó en tragedia en la Unidad Deportiva Hugo Sánchez. Un enfrentamiento entre porras de Racing de Veracruz y Club Celaya dejó un joven aficionado fallecido y al menos seis heridos. No hay detenidos. #Guanajuato

Lee más… pic.twitter.com/WYJyZBSEPo — Primera Línea Mx (@esprimeralinea) February 22, 2026

Los hechos se reportaron al Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se se activó el Código Rojo y se movilizaron oficiales de la Policía Municipal, de la Policía Estatal y hasta elementos de la Guardia Nacional, quienes intentaron contener la situación y dispersar a los involucrados.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron rápidamente al sitio y brindaron atención a varias personas que presentaban golpes y lesiones derivadas del enfrentamiento; sin embargo, señalaron que uno de los aficionados de Celaya perdió la vida.

Las autoridades acordonaron la zona para realizar las diligencias correspondientes y recabar testimonios que permitan esclarecer cómo se originó la pelea y quiénes participaron. A la fecha de publicación de esta nota, no se ha confirmado el número total de detenidos, aunque se indicó que se revisarán las cámaras de videovigilancia cercanas para identificar a los presuntos responsables.

Yo me iba muy feliz por lo del #Racing de #Veracruz...

minutos después, es inaceptable la violencia que se generó, al salir del partido vi muchos niños, ahora venir a un partido representa peligro de vida. Fueron unos verdaderos #Mounstuos #Celaya #NoALaViolencia #Fútbol pic.twitter.com/OgPAh1Sgy5 — Martha Herrera (@Martha_Herrera) February 22, 2026

Por su parte, el presidente del Club Celaya, Cristian Ríos, denunció lo sucedido a través de redes sociales, donde señaló que integrantes de su afición fueron agredidos y cuestionó los protocolos de seguridad implementados tras el encuentro. En su mensaje, pidió la intervención de la Liga Premier y exigió garantías para la integridad de los aficionados visitantes.

Horas después, la Liga Premier emitió un comunicado en el que lamentó el fallecimiento del aficionado y aseguró que colaborará con las autoridades para esclarecer los hechos. Asimismo, condenó cualquier acto de violencia en el futbol y reiteró su compromiso de reforzar medidas de seguridad en los estadios.

Fuente: Tribuna del Yaqui