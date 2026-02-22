Se acaba el encanto: Cruz Azul triunfa y finaliza el invicto del Guadalajara en el Clausura 2025

Ciudad de México.- Luego de seis compromisos, se acabó la perfección, pues las Chivas del Guadalajara perdieron su primer partido del Clausura 2026 ante el Cruz Azul. Con dianas del 'Toro' Fernández y Carlos Rodríguez, el conjunto cementero puso fin a la racha de victorias del 'Rebaño Sagrado' y recorta puntos en la pelea por el primer lugar de la clasificación.

El Guadalajara buscó por todos los medios imponer su estado de favorito; buscó atacar por ambas bandas, además de mover el esférico por distintos sectores del campo. Aun con las largas posesiones, los dirigidos por Gabriel Milito tuvieron escasas oportunidades frente al arco, pues no conseguían tener claridad en el ataque al ingresar a la última línea.

En contraparte, el Cruz Azul solo necesitó una oportunidad para inaugurar el marcador en el Estadio Cuauhtémoc, casa provisional de los capitalinos. Pasada la media hora del compromiso y en jugada de balón parado, Gabriel Fernández se anticipó a la marca y, tras un salto en solitario, terminó por mover las redes para el uno por cero parcial.

¡Gooool de Cruz Azul! Toro Fernández hace el 1-0



La anotación motivó a Chivas para proponer más en ataque, aunque continuó la tónica de la primera mitad, pues les faltó la contundencia en la última línea. Ya en la segunda mitad, Carlos Rotondi parecía haber sentenciado la victoria con un tanto al 57', aunque la jugada fue anulada por posición adelantada.

La mínima diferencia en el digital se extendió hasta los últimos instantes de partido, cuando ambos equipos se abocaron a la ofensiva, dejando un trámite de ida y vuelta. Al 81', Ángel Sepúlveda aplicó la 'ley del ex' y, tras un centro a los linderos del área chica, remató de cabeza pegado al segundo poste.

¡El Ángel del gol! Sepúlveda aplica la ley del ex y pone el empate para Chivas



Por esa misma vía fue que 'La Máquina' aseguró el triunfo; Agustín Palavecino cobró un córner con un servicio milimétrico al primer palo, el mismo que fue enviado al fondo de las redes por 'Charly' Rodríguez. Con el resultado, el Guadalajara finiquita su paso invicto, pero se mantiene en la primera posición con 18 puntos conseguidos, mientras que el Cruz Azul aseguró el segundo peldaño de la tabla y ahora se encuentra solo a dos puntos del líder.

