Se extingue el fuego; llegan a su fin los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina

Verona, Italia.- Los Juegos Olímpicos de Milano Cortina llegaron a su fin el domingo cuando se extinguieron las llamas gemelas en las ciudades coanfitrionas, durante una ceremonia de clausura en la antigua Arena de Verona, aproximadamente a mitad de distancia entre los lejanos escenarios montañosos, valles y urbanos que convirtieron estos en los Juegos de Invierno más dispersos de la historia.

Kirsty Coventry, presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), dijo a los organizadores locales al declarar finalizados los Juegos de 2026, que "ofrecieron un nuevo tipo de juegos de invierno y ustedes establecieron un nuevo y muy alto estándar para el futuro".

Grazie a los casi 3.000 atletas. uD83DuDE4F



Grazie a los 18.000 voluntarios. uD83DuDC9AuD83EuDD0D??



Y GRAZIE a ustedes por su apoyo durante #MilanoCortina2026. pic.twitter.com/uZQcn27y3j — Los Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos) February 23, 2026

Los próximos Juegos de Invierno se celebrarán en la vecina Francia, que recibió la bandera olímpica en la entrega oficial de la ceremonia. Siguiendo el mismo modelo de distribución dispersa, los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 celebrarán eventos en los Alpes y Niza, en el mar Mediterráneo, mientras que el patinaje de velocidad se celebrará en Italia o en los Países Bajos.

Coventry agradeció a todos por estos juegos

La ceremonia de clausura rindió homenaje a la danza y la música italianas, desde la ópera lírica hasta el pop italiano del siglo XX y el DJ beat de Gabry Ponte, que puso de pie a los 1,500 atletas y bailaron mientras confeti de colores explotaban en el escenario. El italiano Achille Lauro pronunció la última palabra con la canción "Incoscienti Giovani", o jóvenes imprudentes, justo antes de que los atletas que tan acertadamente canalizaron su energía juvenil para estos Juegos salieran en fila.

Porque en Italia, la belleza siempre está en movimiento…



Un homenaje a la ópera, las artes y el deporte. uD83CuDFA8uD83DuDE0D



Una Ceremonia de Clausura dinámica que permanecerá en el corazón de todos. uD83CuDDEEuD83CuDDF9#JuegosOlímpicos #MilanoCortina2026 pic.twitter.com/DnuRVKs9cj — Los Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos) February 22, 2026

Los juegos se cerraron con dominio absoluto de Noruega, que lideró el medallero tanto por el total de medallas (41, por 33 de Estados Unidos) como por número de oros (18, por 12 de Estados Unidos). Es el tercer triunfo consecutivo de Noruega. En PyeongChang 2018 logró 39 medallas con 14 oros y en Pekín 2022, 37 con 16 oros.

La anfitriona, Italia, logró su mayor cifra en los Juegos Olímpicos de Invierno con 30 medallas, 10 de oro, seis de plata y 14 de bronce, superando el anterior récord de 20 establecido en los Juegos Olímpicos de Lillehammer en 1994.

Fuente: Tribuna del Yaqui