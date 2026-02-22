¡Se luce el mexicano! Raúl Jiménez firma doblete para la victoria del Fulham en la Premier League

Ciudad de México.- Raúl Jiménez sigue demostrando que está en su mejor forma, pues en una clara muestra de contundencia y frialdad, fue el principal responsable para la nueva victoria de Fulham en la Premier League. El delantero de la Selección Mexicana se anotó un doblete en el triunfo ante el Sunderland, reafirmando así el buen momento futbolístico que atraviesa desde hace un par de meses.

La primera mitad fue carente de emociones, ya que escasearon las oportunidades de peligro por las dos escuadras y no sería hasta la parte complementaria que se comenzó a mover el marcador, cortesía del atacante mexicano. A jugada de balón parado y tras un centro milimétrico, Jiménez se libró de la marca pegajosa de Omar Aldrete, rematando de cabeza desde el centro del área para mover las redes por primera ocasión.

La definición del compromiso llegó apenas siete minutos después, pues luego de una falta dentro del área y una breve revisión en el VAR, el silbante central marcó un penal, la especialidad de Raúl Jiménez. El 'Lobo de Tepejí' cobró desde los 11 pasos y, demostrando por qué es uno de los cobradores más efectivos de la liga, puso el dos por cero que ponía el rumbo final del compromiso apenas en el minuto 61.

¡LO VIVIMOS CON TODO! uD83EuDD79uD83CuDDF2uD83CuDDFD@Raulj1991 demostró una vez más que es un especialista desde el tiro penal y así disfrutamos de su gol junto a @cmrivass y @betogonzalezm_. ?



uD83DuDCF2 @StreamMaxLA: https://t.co/JQG7BTwdTC#LaPremierEnHBOMax | #TNTSportsEnHBOMax pic.twitter.com/hI0NSkmNC8 — TNT Sports México (@tntsportsmex) February 22, 2026

Cuando indicaba que el encuentro ya estaba en el refrigerador, el Sunderland recortó la diferencia en el marcador, que puso tensión en la parte final. Al 75', Enzo Le Fée hizo lo propio desde el punto penal para poner el dos por uno parcial con 15 minutos restantes en el cronómetro.

Este tanto obligó a los 'Cottagers' a buscar poner tierra de por medio para tener un cierre tranquilo y la tercera anotación de la jornada llegó al 84', cuando Alex Iwobi definió de zurda desde adentro del área. En los minutos restantes, el Fulham se concentró en cerrar las líneas y administrar la ventaja; Jiménez y compañía se ubican en el puesto 10, empatado con el Everton, con 37 unidades.

Por su parte, el 'Lobo de Tepeji' sigue aumentando su racha goleadora, pues, en la actual temporada de la Premier League, tiene ocho anotaciones en poco menos de mil 800 minutos disputados. Además, Jiménez mantiene una racha perfecta en el certamen inglés, ya que tiene 13 goles convertidos en el mismo número de penales.

Raul Jimenez's penalty record:



1??3?? taken

1??3?? scored



The best 100% record in Premier League history uD83DuDC4F pic.twitter.com/oHkg0D8tcJ — Premier League (@premierleague) February 22, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui