Selección Mexicana jugará amistoso en Querétaro pese a los actos violentos por la muerte del 'Mencho'

Ciudad de México.- Los diferentes actos violentos en distintos estados del país por la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el 'Mencho', han frenado la actividad económica, cultural y deportiva en todos los niveles. Luego de que la FMF cancelara una serie de partidos en sus diferentes ligas, el amistoso que la Selección Mexicana tiene programado en Querétaro sigue en pie de manera inicial.

Debido a los bloqueos carreteros y agresiones armadas durante la mañana del domingo 22 de febrero, el partido entre las Águilas del América y las Chivas en el Estadio Akron fue suspendido por parte de la Liga MX Femenil. Además, un par de compromisos de la Liga Expansión MX, un evento hípico en Jalisco, una actividad recreativa en el centro de Guadalajara y el juego entre Diablos Rojos Femenil y Bravas de León fueron aplazados por parte de la Liga Mexicana de Softbol.

#Deportes | Liga MX Femenil y otros eventos deportivos son cancelados por el abatimiento del 'Mencho' en Jalisco uD83DuDEABuD83DuDEBAhttps://t.co/zQ1OHEe9H1 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 22, 2026

Cabe recordar que la Selección Mexicana tiene programado un partido de exhibición en el Estadio Corregidora, casa de los Gallos Blancos del Querétaro; el combinado azteca se medirá ante Islandia, compromiso que forma parte de su preparación previa a la Copa del Mundo 2026. Así mismo, los dirigidos por Javier Aguirre tendrán su concentración previa al duelo en la misma ciudad.

Esto se puso en tela de juicio, luego del anuncio de la cancelación del partido entre los Gallos Blancos y los Bravos de Juárez, a celebrarse en el mismo recinto que albergará el amistoso del 'Tricolor'. Si bien en Querétaro no se han presentado hechos violentos relacionados con el abatimiento de quien fuera líder del CJNG, la Liga MX decidió suspenderlo en prevención al estar en colindancia con entidades de alta actividad delictiva.

#Deportes | Liga MX: Suspenden el Querétaro contra Juárez FC tras actos violentos por abatimiento del 'Mencho' uD83DuDEA8?https://t.co/5yoZUj3ugn — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 22, 2026

De acuerdo a la información recabada por parte de ESPN, los planes por parte de la Federación Mexicana de Futbol siguen en pie, pues varios jugadores incluidos en el listado ya se encuentran en un hotel de Querétaro para comenzar con la concentración. Se espera que durante la tarde del domingo y el lunes 23 de febrero lleguen los elementos restantes para iniciar con los entrenamientos.

Es por eso que al momento, el partido entre México e Islandia sigue en pie; dicho compromiso será el próximo miércoles 25 de febrero a las 20:00 horas (horario CDMX). Aun así, no se descarta que en las próximas horas se modifiquen las fechas u horarios, por lo que se exhorta a los aficionados a estar pendientes de las redes oficiales de la Selección Mexicana.

#Deportes | Selección Mexicana confirma tres amistosos; este es el calendario del 'Tricolor' previo al Mundial 2026 ?uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDFC6https://t.co/TDplRcLeDu — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 17, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui