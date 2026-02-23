¿Contra México? Skubal dice que sólo realizará una apertura en el Clásico Mundial

Florida, Estados Unidos.- Tarik Skubal dio una probadita de lo que podría hacer en su debut con Estados Unidos en el Clásico Mundial de Beisbol, tras ponchas a cuatro bateadores y lanzar dos entradas en blanco este lunes, en la derrota de su equipo los Detroit Tigers ante los Minnesota Twins por 3-0.

Skubal, quien inició su acción de la Liga de la Toronja este año dijo después del encuentro que realizará una sola apertura por la selección estadounidense en el Clásico y luego continuará sus Entrenamientos de Primavera como de costumbre. El equipos de los Estados Unidos iniciará su aventura en la fase de grupos en el Daikin Park de Houston con juegos contra Brasil (6 de marzo), Gran Bretaña (7 de marzo), México (9 de marzo) e Italia (10 de marzo).

Tarik Skubal says he'll make one start for USA in the WBC before returning to the Tigers, per @CodyStavenhagen



Sounds like Skubal's start will be during pool play because he added "if they go to the finals, I'm going to try and lobby to go watch and be with the guys." pic.twitter.com/rB9De8KQeY — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) February 23, 2026

El dos veces ganador del premio Cy Young abrirá una vez más por los felinos el próximo fin de semana y luego será el abridor por el equipo norteamericano la próxima semana durante la fase de grupos en Houston. Después de eso, volverá a Lakeland para continuar su trabajo con el conjunto de Detroit, sin importar lo lejos que llegue Estados Unidos. Esta condición de una apertura fue uno de los requisitos que Skubal presentó antes de integrarse a la escuadra estadounidense.

El zurdo tiene bien definido su plan de trabajo

"Realizaré una apertura", informó Skubal. "El motivo por el que no lo anuncié antes era porque quería mantener el gran impulso del Clásico Mundial, pero solamente realizaré una apertura y luego me quedaré para algunos partidos. No he determinado cuáles juegos veré. Si pasan a la final, creo que trataré de convencer (a los Tigers) de que me permitan solamente ver y estar con los muchachos. Pero solamente abriré un partido y volveré para seguir preparándome aquí".

Skubal quiere evitar riesgos en su carrera

"Es casi lo mejor en todos los sentidos. Eso fue lo que les comuniqué", explicó Skubal. "Obviamente, existe un riesgo y estoy tratando de hacer ambas cosas, lanzar por los Estados Unidos, pero también comprendo que debo estar aquí con estos muchachos y prepararme para la temporada. Pienso que es lo mejor de ambos mundos, y me siento agradecido de que me aceptaran para aportar de esa manera".

El as de la rotación de Detroit está programado para realizar su tercera apertura consecutiva en el Día Inaugural por los Tigers, que empezarán la campaña visitando a los Padres el 26 de marzo en San Diego. Skubal y los Tigers fijaron un plan en los Entrenamientos de Primavera enfocado en dicha fecha.

Fuente: Tribuna del Yaqui