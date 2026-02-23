El ciclista mexicano Isaac del Toro ya tiene en la mira su próxima competencia en este 2026

Ciudad de México.- Luego de su impresionante victoria en el UAE Tour en Abu Dhabi, donde hizo historia como el primer mexicano en ganarla, el ciclista bajacaliforniano Isaac del Toro tiene definido ya cual será su próximo reto en este 2026.

Se trata de la Strade Bianche, una clásica que se corre por Italia y que se ha ganado una buena reputación desde hace varios años como parte del UCI World Tour y que por su complejidad es considerada por algunos especialistas como el "sexto monumento" de la temporada.

uD83CuDDF2uD83CuDDFD¡Isaac del Toro se corona en el tour de Emiratos Árabes Unidos y hace sonar el himno mexicano!

Primera corona para el de Ensenada en una carrera por etapas del World Tour.

Con 22 años ya hace historia y seguirá haciendo historia… pic.twitter.com/jkAxNl3kmq — Alberto Lati (@albertolati) February 22, 2026

"Es realmente especial. Gracias a mi increíble equipo, este sueño se hizo realidad y no podría estar más orgulloso. Aprendí mucho durante esta carrera y me alegró mucho ver que el trabajo dio sus frutos. Fue una gran sensación salir a las calles de Abu Dabi con el maillot de líder. Ahora me tomaré un descanso en casa antes de prepararme para mis próximos objetivos, que serán la Strade Bianche y la Tirreno-Adriático. Me tomaré mi tiempo y avanzaré paso a paso".

El mexicano, en lo más alto del podio

La carrera que nació en 2007, es una competencia que se corre en un solo día, en esta ocasión el 7 de marzo sobre una distancia de 137.7 kilómetros, y es conocida por atravesar los caminos de grava blanca en Italia. Sin duda alguna, un reto interesante para demostrar las habilidades del mexicano en otro tipo de suelo.

Además, 'Torito' tendrá un reto más grande al correr junto a Tadej Pogacar, el ciclista número uno del UAE Team en la actualidad. Estar junto al esloveno será fundamental para medir su nivel ante los compañeros de elite, así como conocerse de cara al Tour de Francia.

Del Toro con su trofeo de campeón en el UAE Tour

Por cierto, el coequipero de Isaac, el polaco Pogacar es el campeón vigente de la Strade de Bianche, y busca quedarse con la victoria por tercer año consecutivo y por cuarta ocasión en su carrera, por lo que será un buen parámetro para el mexicano.

Además de Pogacar, los nombres de otros cicilistas que han ganado esta carrera incluyen a Mathieu van der Poel, quien la conquistó en 2021. Un año antes, el campeón fue Wout van Aert, mientras que el último campeón en cruzar la meta en primer lugar, previo al polaco fue el británico Thomas Pidcock.

