Entrevista: El joven sonorense Javier Vivian lleva el futbol americano en las venas

Hermosillo, Sonora.- Con 16 de sus 21 años de edad practicando el futbol americano, Javier Vivian es un referente en la modalidad de flag, donde ya ha tenido la oportunidad de representar, incluso, a México, en un torneo realizado en la capital de Panamá.

El jugador con el número 21 en el dorsal, por la afición que tanto su padre como él y toda su familia tienen por el legendario Deion Sanders, a quien califica como su jugador favorito, viajó a la capital sonorense para jugar el ya tradicional Torneo del Sol, donde vino, vio y venció, al coronarse.

Referente nacional

Originario de Cajeme, comentó que ha practicado varios deportes, pero es el futbol americano y, ahora el flag, el que se convirtió en su favorito y que además lo ha catapultado a representar no solo a su ciudad y estado, sino también a México. "Empecé a jugar futbol americano a los cinco años en Ciudad Obregón, con los Potros del Itson, en parte porque mi papá es entrenador de la universidad, el ofensivo, y la verdad es que me llamó mucho la atención el deporte y me fui por ese lado", afirmó.

Javier es una de las caras a

seguir a nivel nacional

"Aunque me tocó la oportunidad de jugar diferentes tipos de deportes, yo siempre le tuve un amor muy fuerte al americano y ahora al flag, que es lo que sigo practicando actualmente", indicó. Explicó que fue por invitación que se involucró en la modalidad flag, a la que le encontró el gusto de inmediato, convirtiéndose en su disciplina favorita, que practica en la Ciudad de México, donde vive, pero también cuando viene a Sonora.

"Todo empezó cuando me invitaron a mi primer torneo de flag, un Nacional de Tochito NFL, y desde ahí empecé a agarrarle ese amor a la competencia en este deporte y la verdad es que fue más esa hambre la que me llevó a pensar hasta dónde podría llegar en este deporte y fue cuando me preseleccionaron para ir a la selección nacional y fue cuando decidí dedicar mi tiempo y entrega a esta modalidad", comentó en entrevista para TRIBUBA.

El equipo mexicano

Cabe destacar que el sonorense levanta la mano para ser una de las caras a seguir en el flag football, deporte que en los últimos años ha llenado de gloria a la nación. La selección mexicana ha levantado títulos y protagonizado grandes partidos en eventos internacionales.

Fuente: Tribuna del Yaqui