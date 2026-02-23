Floyd Mayweather sale del retiro para medirse ante Manny Pacquiao en combate profesional

Las Vegas, Nevada.- Estalló la bomba en el deporte de los puños, pues este lunes 23 de febrero se dio a conocer de manera oficial, que las dos caras más importantes de las últimas dos décadas del boxeo, Floyd Mayweather y Manny Pacquiao se volverán a ver las caras arriba del ring.

Lo que engrandece esta noticia y tomó por sorpresa a todos, es que no se trata de un combate de exhibición, sino todo lo contrario, será un choque profesional, donde el astro filipino tendrá la oportunidad de saldar cuentas contra el estadounidense que saltará de su retiro.

Debido a la magnitud que representan las dos leyendas del pugilismo, la función se realizará en la Sphere de Las Vegas, el próximo 19 de septiembre, convirtiéndose en la primera pelea de este deporte que se celebrará en dicho escenario. Además, la velada será transmitida en vivo para todo el mundo por la plataforma de Netflix.

Segundo capítulo

Cabe destacar que ambos deportistas ya intercambiaron metralla, fue el pasado mayo del 2015, cuando Floyd mantuvo su marca perfecta derrotando al 'Pacman' por decisión unánime. En esa ocasión los jueces calificaron 118-110 y 16-112 (2) a favor del nacido en Las Vegas.

Ahora, más de 10 años después, Pacquiao tiene la gran oportunidad de vengar ese descalabro y no solo eso, también se podría convertir en el único boxeador en el mundo en ganarle arriba del ring a Mayweather. A diferencia del pasado choque, Manny llegará como favorito, debido a que el año pasado salió de la inactividad y a sus 47 años empató ante Mario Barrios en una pelea de campeonato mundial.

Mientras que 'Money', la última vez que se puso los guantes en un desafío profesional fue en el lejano 26 de agosto de 2017, cuando derrotó por la vía del nocaut al exmulticampeón mundial de las Artes Marciales Mixtas y estrella de la UFC, Conor McGregor en el T-Mobile Arena, de Las Vegas.

Se espera que sea en las próximas horas cuando se den a conocer más detalles sobre el regreso de estas dos figuras del boxeo mundial. Hasta el momento se desconoce la división en la que se verán las caras y el número de asaltos que van a protagonizar ese día.

