Halcones tendrá su primera serie en casa ¿Dónde ver los partidos contra Tijuana en la Cibacopa 2026?

Ciudad Obregón, Sonora.- La espera llegó a su fin; luego de tener un par de series en gira consecutivas para abrir la temporada, Halcones de Obregón regresará a casa para tener su jornada inaugural en la Liga Mexicana de Baloncesto Cibacopa 2026. El conjunto emplumado ha tenido un buen arranque de campaña y, para su presentación en la Arena Itson, se medirá ante los Zonkeys de Tijuana.

Al momento, las dos escuadras que se medirán en tierras cajemenses se encuentran empatadas en récord, ya que tanto Halcones como Zonkeys han ganado tres de los cuatro compromisos disputados hasta ahora. Con la igualdad en la foja, la escuadra fronteriza es la que queda mejor posicionada, ya que tiene una mejor diferencia en el promedio de puntos, lo que le permite estar en el tercer peldaño de la tabla.

En su compromiso más reciente, los comandados por Manu Gelpi llegaban con un paso invicto para intentar ganar sus dos compromisos ante Ostioneros de Guaymas, pero los del puerto sonorense lograron quedarse con una apretada victoria. En lo individual, Olumide Adelodun fue el mejor anotador para los locales, pues encestó 37 unidades, mientras que por Obregón, Jaden House se robó los reflectores.

El momento clave llegó en el último cuarto cuando, con menos de cinco minutos por correr en el cronómetro, Halcones llegó a tener hasta cinco unidades de ventaja. Aun así, Ostioneros pudo venir de atrás y dividieron los honores en el Gimnasio Municipal de Guaymas con el triunfo de 107-101.

En cambio, Zonkeys de Tijuana llega con victorias consecutivas bajo el brazo, luego de concretar la barrida a Rayos de Hermosillo en su estadía por la Arena Sonora. Con marcadores de 84-66 y 87-75, los fronterizos neutralizaron cualquier intento de victoria por parte del conjunto local, que no pudo aprovechar el apoyo de su afición para hacerse presente en los primeros puestos del standing.

Horarios de la serie Halcones de Obregón vs. Zonkeys de Tijuana

Sede: Arena Itson, Ciudad Obregón, Sonora

Fechas: Juego 1 - martes, 24 de febrero / Juego 2 - miércoles, 25 de febrero

Horario: 21:15 horas ambos juegos (horario CDMX).

Dónde ver: TVC Deportes

Fuente: Tribuna del Yaqui