¿Isaac del Toro en los Juegos Olímpicos? El Comité Mexicano ya le abrió la puerta para Los Ángeles 2028

Ciudad de México.- Isaac del Toro se encuentra en la élite del ciclismo mundial y, tras su temporada de consolidación, el 2026 apunta a ser un año histórico para el nacido en Ensenada, Baja California. Como parte de su exposición internacional, el Comité Olímpico Mexicano tiene la disposición para que el líder del UAE Team Emirates se integre a la delegación que participe en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Marijose Alcalá, presidenta del COM, fue quien abrió la puerta para que el pedalista de talla mundial pueda disputar alguna justa olímpica en su carrera. "Ojalá que en algún momento sea olímpico; nos daría mucho gusto y nos sentiríamos muy honrados que sea parte de esta delegación", comentó la dirigente en un evento donde se anunció la alianza del Comité Mexicano con una marca de cara a las siguientes Olimpiadas.

Al @COM_Mexico le gustaría que #IsaacDelToro se uniera al grupo de ciclistas mexicanos para los Juegos Olímpicos de #LosÁngeles2028. México se sentiría muy honrado -dice Marijose Alcalá @ESPNmx pic.twitter.com/6NrpKp9a6u — Graciela Reséndiz (@ChelaESPNcommx) February 23, 2026

Alcalá comentó que aún no ha tenido la oportunidad de presentarse en persona con Isaac del Toro, a pesar de haber coincidido en varios eventos, como en la entrega del Premio Nacional del Deporte. Aun así, la presidenta del COM señaló que, de manera extraoficial, le dieron a conocer que el pedalista sí tiene intenciones de poder participar en alguna justa olímpica.

No tengo el gusto de conocerlo, pero conozco su calidad de atleta y tengo entendido que él tiene interés en algún momento en participar en temas olímpicos y siempre será bienvenido".

Por último, subrayó que a este nivel, los atletas no disponen de mucho tiempo, pero por parte del organismo que ella preside, siempre se tendrá la disponibilidad para que del Toro y cualquier deportista se acerque para sumarse a los trabajos. "Yo estoy para sumar y qué bueno que él, como un profesional del deporte, nos esté llenando de éxitos a todo México".

¡DEL TORO EN LA CIMA! uD83DuDD25uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83DuDCAA



Isaac es líder de la clasificación general en el #UAETour después de 6 etapas y dos victorias con solo una cita más para coronarse y sumar su primer título de la temporada pic.twitter.com/z5acjJHYAZ — Claro Sports (@ClaroSports) February 21, 2026

¿Cuándo volverá a competir el 'Torito'?

Tras haber conquistado el UAE Tour 2026, Isaac del Toro buscará seguir cosechando victorias en la temporada del UCI World Tour; el mexicano volverá a rodar el próximo sábado, 7 de marzo, en el Strade Bianche a disputarse en la zona de la Toscana, Italia. También tiene tres competencias más en marzo, incluyendo una que se extiende por siete etapas.

#Deportes | Isaac del Toro buscará más victorias ¿Cuándo es su siguiente competencia en el UCI World Tour 2026? uD83EuDD14uD83DuDEB2https://t.co/4NZwDspo7Z — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 23, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui