Joan Laporta admite tener 'problemas personales' con Lionel Messi: "La relación está perjudicada"

Ciudad de México.- Luego de años con rumores y señalamientos, Joan Laporta admitió tener un distanciamiento con personal con Lionel Messi. Quien fungiera como el presidente del Barcelona por varios años, reveló que su relación con el astro argentino se deterioró de manera considerable luego de su polémica salida del conjunto catalán, además de contar un 'altercado' que tuvo con el atacante en una premiación.
Sin duda, Messi es la mayor leyenda que ha vestido los colores del Barcelona; el argentino marcó un total de 672 goles y puso 303 asistencias en 778 compromisos, además de haber conseguido más de 30 títulos, entre los que resaltan cuatro Champions League y 10 ligas. Luego de dos décadas en las filas del club, el 10 de agosto del 2021, se anunció que Lionel vestiría los colores del Paris Saint-Germain en un polémico movimiento.
Desde entonces, se había rumoreado sobre la ruptura en la relación de Laporta y el considerado mejor jugador del mundo, aunque el presidente del Barcelona se encargó de negarlo en todo momento. Inclusive, hace un par de meses, Joan abrió la puerta para un eventual regreso de Messi cuando este visitó las instalaciones del Camp Nou.
En una entrevista reciente, Laporta aceptó que, desde que Messi salió del club, su relación personal se deterioró; el empresario relató que, en diversas ocasiones, ha intentado acercarse, aunque por parte del jugador ha tenido negativas como respuesta. "Hubo algún acercamiento y esperemos que esto suceda en el futuro. La relación está perjudicada, pero él es un mito del barcelonismo".
También, añadió que en una premiación intentó resarcir los problemas y se acercó a saludarlo, pero Messi negó la interacción y se retiró del lugar. "Hubo un incidente también en la entrega del Balón de Oro en el que yo fui a saludarle y él consideró que no teníamos que saludarnos".
Laporta presentó su dimisión a la presidencia del Barcelona para postular su reelección, aunque en los últimos días, su 'error' con Messi lo ha puesto segundo en la contienda. Joan compite por el mando del club con Víctor Font, quien tiene como punta de lanza en su plan de trabajo el regresar a Messi al club, además de añadir que, en caso de que Laporta continúe en el mismo, el argentino no aceptará regresar jamás.
Fuente: Tribuna del Yaqui