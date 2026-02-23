Joan Laporta admite tener 'problemas personales' con Lionel Messi: "La relación está perjudicada"

Ciudad de México.- Luego de años con rumores y señalamientos, Joan Laporta admitió tener un distanciamiento con personal con Lionel Messi. Quien fungiera como el presidente del Barcelona por varios años, reveló que su relación con el astro argentino se deterioró de manera considerable luego de su polémica salida del conjunto catalán, además de contar un 'altercado' que tuvo con el atacante en una premiación.

Sin duda, Messi es la mayor leyenda que ha vestido los colores del Barcelona; el argentino marcó un total de 672 goles y puso 303 asistencias en 778 compromisos, además de haber conseguido más de 30 títulos, entre los que resaltan cuatro Champions League y 10 ligas. Luego de dos décadas en las filas del club, el 10 de agosto del 2021, se anunció que Lionel vestiría los colores del Paris Saint-Germain en un polémico movimiento.

Desde entonces, se había rumoreado sobre la ruptura en la relación de Laporta y el considerado mejor jugador del mundo, aunque el presidente del Barcelona se encargó de negarlo en todo momento. Inclusive, hace un par de meses, Joan abrió la puerta para un eventual regreso de Messi cuando este visitó las instalaciones del Camp Nou.

??Joan Laporta: "I signed Messi’s first contract when he was 16. What we lived with him is one of the most glorious moments in Barça’s history, if not the most. He deserves a tribute, a statue, full recognition."



"It also depends on the other side. I am willing to fix anything.… pic.twitter.com/i0A5GfDk1q — Barça Universal (@BarcaUniversal) December 19, 2025

En una entrevista reciente, Laporta aceptó que, desde que Messi salió del club, su relación personal se deterioró; el empresario relató que, en diversas ocasiones, ha intentado acercarse, aunque por parte del jugador ha tenido negativas como respuesta. "Hubo algún acercamiento y esperemos que esto suceda en el futuro. La relación está perjudicada, pero él es un mito del barcelonismo".

También, añadió que en una premiación intentó resarcir los problemas y se acercó a saludarlo, pero Messi negó la interacción y se retiró del lugar. "Hubo un incidente también en la entrega del Balón de Oro en el que yo fui a saludarle y él consideró que no teníamos que saludarnos".

¡CONFIRMA TENSIÓN EN LA RELACIÓN! ?uD83DuDDE3?uD83DuDE28



Joan Laporta habló sobre su relación con Leo Messi y los roces que hubo en la gala del Balón de Oro, sin embargo no cierra las puertas al homenaje que tanto pide el Barcelonismo en el Camp Nou



uD83DuDDE3? "Leo se merece una estatua en el Camp Nou… pic.twitter.com/y35dFcquDf — Claro Sports (@ClaroSports) February 23, 2026

Laporta presentó su dimisión a la presidencia del Barcelona para postular su reelección, aunque en los últimos días, su 'error' con Messi lo ha puesto segundo en la contienda. Joan compite por el mando del club con Víctor Font, quien tiene como punta de lanza en su plan de trabajo el regresar a Messi al club, además de añadir que, en caso de que Laporta continúe en el mismo, el argentino no aceptará regresar jamás.

uD83DuDEA8 Victor Font: "La única manera de que Messi se pueda despedir como el Barça merece, como Leo Messi merece, vestido de corto y en el césped... es si Joan Laporta no gobierna a partir del 16 de marzo"



uD83DuDCAC "Messi se tiene que retirar y decir adiós a todos los culés en el césped"… pic.twitter.com/BBnatuCGCF — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) February 21, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui