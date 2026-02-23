Juan Soto asegura que le arrebatará el premio al Más Valioso de la Nacional a Shohei Ohtani

New York, Estados Unidos.- En los últimos dos años, si hay un nombre que ha dominado por completo el viejo circuito en las Grandes Ligas, es Shohei Ohtani, ganando los dos últimos premios al Jugador Más Valioso (JMV), pero para el 2026, el escenario podría cambiar, ya que Juan Soto está decidido a robarse los reflectores.

En ocho temporadas dentro de la MLB, el toletero ha terminado entre los primeros 10 en la votación para Jugador Más Valioso. La mejor posición del dominicano en la votación para JMV en su carrera fue en el 2021, cuando terminó segundo, solo abajo de Bryce Harper en la Liga Nacional, pero desde que Ohtani se trasladó a ese circuito, Juan no ha podido figurar, por lo que tendrá que este año dar un extra.

"Es muy bueno. Es muy bueno. Tengo que vencerlo. Definitivamente, no va a ser fácil, pero tengo que encontrar una manera de vencerlo. También voy a estar allí todos los años. Entonces, más le vale que siga haciendo lo que está haciendo, porque voy por él", dijo en entrevista para el portal de la MLB.

Juan Soto tiene una misión clara para este 2026. uD83DuDC40 pic.twitter.com/eat5gdwmdf — MLB Español (@mlbespanol) February 23, 2026

Aunque Soto nunca podrá igualar las cualidades que tiene el nión, el caribeño sí ha tenido múltiples campañas en las que ha sido el mejor jugador ofensivo. Mientras que en los últimos torneos ha sobresalido con su corrido de bases, inclusive terminó liderando la Liga Nacional en robos.

"Siento que todo el mundo intenta hacerlo mejor de lo que hizo antes. Definitivamente, me encantaría ser mejor corriendo las bases y mejor en los jardines. Incluso (con el madero), trato de mantener mi bateo mejorando. Gracias a Dios, me ha ido bien las últimas dos temporadas. He estado poniendo números ahí arriba, récords personales y cosas así. Entonces, solo quiero seguir haciendo lo mismo. Trato de ser mejor año tras año", puntualizó.

Si bien el cañonero de los New York Mets no ha tenido mucha interacción con Ohtani desde que ambos ingresaron a Grandes Ligas en el 2018, siente un inmenso respeto por el jugador, pero Soto quiere convertirse en el primer ganador nacido en la República Dominicana del premio desde el ya lejano 2009.

I do think the Mets are now Juan Soto’s team pic.twitter.com/r9R3jDIUXv — Dan Bartels (@DanBartels2) February 22, 2026

"Tal vez trate de subir un poco el promedio. Cuando ves temporadas como las que han tenido jugadores en el pasado, te dices a ti mismo que tienes que estar ahí arriba para ser uno de los más grandes. Eso es lo que intentamos hacer cada año", afirmó el dominicano, que además es el pelotero mejor pagado en la historia de la MLB.

Fuente: Tribuna del Yaqui