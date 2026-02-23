Jugadores de Halcones y Rayos destacan tras la primera semana de actividad en el Cibacopa 2026

Hermosillo, Sonora.- Integrantes de los equipos Halcones de Obregón y Rayos de Hermosillo levantan la mano tras finalizar la primera semana de actividad dentro de la Liga Mexicana de Basquetbol Cibacopa, posicionándose dentro de los principales casilleros de estadísticas del circuito.

En lo que se refiere al departamento de puntos por encuentro, los cajemenses se encuentran como los mejores, al posicionar a cuatro de sus jugadores entre los primeros cinco, encabezados por el 'granjero', Tony Farmer, quien promedia 24 unidades por partido, seguido de Octavio Brito de los Frayles de Guasave, con 22 y luego le siguen Greg Whittington con 20.3, Justin Moss (19.8) y Jaden House (19).

Farmer ha tenido un gran arranque de torneo

En lo que a reparto de juego se refiere (asistencias), el emplumado Joshua Perkins se mantiene como el mejor, con un promedio de 7.3 por encuentro; mientras que en tiros libres destaca Justin Moss de Obregón, quien ha encestado 24 tiros desde la línea de castigo.

Whittington ha sido de gran aporte para Obregón

Por parte de los Rayos, Kiandre Gaddy ha encestado 26 de sus intentos desde dentro del perímetro, liderando este departamento en el circuito de baloncesto. En total, con 29 canastas anotadas el integrante de los hermosillenses se localiza en la segunda posición en field goals totales, empatado con Jaden House, de los Halcones, y a solo dos field goals de Gregory Whittington, también del conjunto de Obregón, quien logró embocar 31 en los primeros cuatro juegos.

Gaddy es uno de los pilares ofensivos de Rayos

En los cuatro partidos disputados en la semana del Tip Off, ante Frayles de Guasave y Zonkeys de Tijuana, el norteamericano promedió además 18.3 puntos por encuentro, ubicándose en el séptimo lugar entre los jugadores más destacados a la ofensiva.

El número cinco de Rayos de Hermosillo también destaca en rebotes; con nueve por partido se ubica en el tercer lugar, empatado con Jordan Glynn, de Toros de Laguna, equipo que es el próximo rival de los cuatro veces campeones del Cibacopa, en serie a disputarse martes y miércoles en la Arena Sonora a partir de las ocho de la noche.

Toney cumple en su labor como asistidor

En el departamento de asistencias, Ty Toney también está en el top 10 de la liga al promediar cuatro por encuentro. En bloqueos, el capitán de Rayos, Khalil Iverson, destaca por partido; asimismo, a la defensiva Ty Toney promedia dos robos por juego, colocándose entre los mejores diez de la liga.

Fuente: Tribuna del Yaqui