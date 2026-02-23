Lista la boleta para el Salón de la Fama del Beisbol Mexicano 2026: Conoce a los nominados

Ciudad de México.- Más de una docena de expeloteros buscarán entrar a los libros de la inmortalidad, ya que este lunes 23 de febrero, el Salón de la Fama del Beisbol Mexicano presentó la lista de nominados para ser exaltados como parte de la clase 2026.

Con el estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México se definieron los 17 nombres que estarán en la boleta de los jueces para ganarse ese boleto, en las diferentes categorías como Jugadores del beisbol mexicano y Mexicanos en Grandes Ligas, la cual tradicionalmente se celebra en Monterrey. Francisco Padilla, director del Salón de la Fama del Beisbol Mexicano, se encargó de abrir un total de 55 sobres enviados por los miembros de la asamblea y de esta forma presentar a los candidatos.

Una vez finalizado el conteo, Edgar Quintero y Rafael Díaz aparecieron en la categoría final de Jugadores del Beisbol Mexicano. Mientras que Jaime García e Ignacio Ayala, con 26 y 16 votos respectivamente, se ganaron la oportunidad de ser tomados en cuenta en la categoría de Mexicanos en Grandes Ligas.

Estos casos de Rafael y Édgar se integran a los de Miguel Ojeda, Germán Jiménez, Mike Paul, Emigdio López, Juan Carlos Canizalez, Darrell Sherman, Remigio Díaz, Luis Alfonso García, Pablo Ortega y Pedro Meré, y completan la boleta de peloteros nacionales.

"Tanto Edgar Quintero como Heber Gómez, para quienes los vimos, son dos grandes figuras del beisbol mexicano. Siempre es difícil cuando se queda fuera uno de ellos. En este caso, no solo Heber se quedó fuera; si tú ves la lista de los jugadores que estaban ahí como candidatos, te encuentras a grandes estrellas que, bueno, no fue su momento para ingresar a la boleta", dijo Antonio de Valdés, presidente del Comité Elector del Salón de la Fama.

Mientras que en la de MLB, tanto Ayala como García tendrán que competir con Erubiel Durazo, Rodrigo López y Karim García en las boletas para entrar al Salón de la Fama. Se espera que un total de siete sean los que confirmen la clase del 2026 del Salón de la Fama del Beisbol Mexicano.

Jugadores del beisbol mexicano

Miguel Ojeda

Germán Jiménez

Mike Paul

Emigdio López

Juan Carlos Canizales

Darrel Sherman

Remigio Díaz

Luis Alfonso García

Pablo Ortega

Pedro Meré

Rafael Díaz

Edgar Quintero

Mexicanos en Grandes Ligas

Erubiel Durazo

Rodrigo López

Karim García

Jaime García

Luis Ignacio Ayala

