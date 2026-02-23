Llegó el 22: Julián Quiñones vuelve a marcar y pelea por el título de goleo en la Saudi Pro League

Ciudad de México.- Julián Quiñones sigue demostrando que está en su mejor estado futbolístico, pues sigue siendo factor clave para todas las victorias del Al-Qadisiya en la Saudi Pro League. El naturalizado mexicano volvió a hacerse presente en el marcador y con ello, se mantiene activo en la pelea por el título de goleo, donde le compite de frente a Cristiano Ronaldo y otros contendientes.

En el inicio de la jornada 10, el Al-Qadisiya recibió al Al-Ettifaq, compromiso que reunía a dos equipos que pelean en la parte alta de la Saudi Pro League, pero que se definió en los primeros minutos del mismo. Con prácticamente un gol de vestidor, el uruguayo Nahitan Nández adelantaba a los locales con un fuerte testerazo tras un centro preciso en jugada de balón parado.

El uno por cero solo trajo un vendaval de ataque por parte del Al-Qadisiya, quienes para el minuto 7 clavaron el segundo tanto de la jornada. Tras una jugada vertical, Christopher Bonsu Baah quedó de frente al arco semivacío, por lo que solo se necesitó empujar el balón para ampliar la ventaja en el amanecer del encuentro.

Only 7 minutes in, and Bonsu makes it TWO ?uD83CuDDECuD83CuDDED?#AlQadsiahAlEttifaq | #RoshnSaudiLeaguepic.twitter.com/k1kXxOFATk — AlQadsiah Saudi Club (@AlQadsiahEN) February 23, 2026

Con el segundo tanto, los locales decidieron bajar las revoluciones del encuentro y, si bien seguían teniendo dominio del compromiso, optaron por no arriesgar tanto en el ataque y concentrarse en protagonizar posesiones de balón largas. Ya en la parte complementaria, ambas escuadras escasearon en oportunidades de peligro, pero de nueva cuenta, el Al-Qadisiya lanzó un ataque de menos de cinco minutos con el que cayeron dos anotaciones más.

Ya en el agregado de la parte complementaria, un desborde de Bonsu Bahh le abrió la puerta a Yasir Al-Shahrani para rematar al arco, aunque su cabezazo fue detenido. El arquero rival otorgó rebote, el cual cayó en Julián Quiñones, quien estaba en los linderos del área chica y solo bastó empujar el balón para poner el tres por cero; un minuto después, Julian Weigl concretó el marcador definitivo.

Con este tanto, Julián Quiñones llegó a 22 anotaciones en la temporada 2025-2026 de la Saudi Pro League; la pelea por el título de goleo la encabeza Ivan Toney con 23 dianas y el delantero mexicano lo sigue de cerca en la segunda posición. Cristiano Ronaldo se encuentra en el tercer peldaño, aunque relegado con 22 goles.

Fuente: Tribuna del Yaqui