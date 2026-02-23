Michael Conforto tendría nuevo equipo; acuerda un contrato de ligas menores con los Cubs

Arizona, Estados Unidos.- Después de una decepcionante campaña previa, el jardinero Michael Conforto busca recuperar su forma con los Chicago Cubs, tras llegar a un acuerdo de ligas menores que incluye una invitación al campamento de Grandes Ligas para los entrenamientos de primavera. Se espera que compita por un puesto de suplente.

El veterano guardabosques, que cumplirá 33 años el domingo, tuvo dificultades la temporada pasada después de firmar un contrato por 17 millones de dólares y un año con los Los Angeles Dodgers. Bateó un mínimo en su carrera de .199 con 12 jonrones y 36 carreras impulsadas en 138 partidos para los campeones de la Serie Mundial, que decidieron no lo utilizarlo en la postemporada.

Conforto tendrá mucha competencia en el puesto

Ahora con los Cubs, Conforto tendrá un difícil escenario, ya que el equipo se encuentra saturado en cuanto a los jardineros suplentes. Chas McCormick y Dylan Carlson, otros dos veteranos, también están en el campamento con contratos de ligas menores.

Además, Kevin Alcántara, uno de los mejores prospectos del equipo, es otra opción, y se espera que Matt Shaw tenga tiempo en el jardín como parte de su rol de utility. Cualquiera de ellos estará detrás de Ian Happ y Pete Crow-Armstrong, los jardineros habituales de los Cubs, y Seiya Suzuki jugará por la derecha o será el bateador designado la mayor parte del tiempo.

"Michael tuvo una campaña floja el año pasado, pero ha sido un buen jugador en esta liga durante bastante tiempo", dijo el mánager de los Cubs, Craig Counsell, este lunes. "A veces, cuando fichas a chicos, es como, ¿dónde está la oportunidad?, y luego llegamos en cinco días y hay una gran oportunidad. Así es como se ve esto".

El jugador espera recuperar su antigua forma

Conforto batea desde el lado izquierdo, mientras que McCormick, Alcántara y Shaw son bateadores diestros. Carlson es un bateador ambidiestro. Counsell dijo que el hecho de que Conforto fuera zurdo influyó en la decisión del equipo de darle una oportunidad. "Creo que eso es real, seguro", dijo Counsell. "Creo que es un área que, creo que tenemos eso en nuestra formación principal, pero después de ese grupo, fue un punto en el que nos sentimos un poco ligeros".

