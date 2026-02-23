¿Mundial 2026 en riesgo? FIFA solicitó a México informes sobre la seguridad en las sedes del torneo

Ciudad de México.- La realización de la Copa del Mundo 2026 en tierras mexicanas pudiera estar en riesgo, debido a los recientes problemas de seguridad en diferentes entidades, incluyendo Jalisco, sede de varios partidos durante la justa. Es por esto que la FIFA solicitó informes detallados sobre el estado de las ciudades que recibirán actividad del torneo que comenzará en menos de cuatro meses.

La preocupación por parte del ente internacional se originó por los diferentes actos violentos en Guadalajara, Zapopan y las diferentes urbes de Jalisco, derivados del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes. 'El Mencho' fue foco de un operativo por parte de las autoridades mexicanas y en el procedimiento, quien fungiera como líder del Cartel Jalisco Nueva Generación perdió la vida, causando bloqueos carreteros y disturbios en distintas entidades.

#Deportes | Liga MX Femenil y otros eventos deportivos son cancelados por el abatimiento del 'Mencho' en Jalisco uD83DuDEABuD83DuDEBAhttps://t.co/zQ1OHEe9H1 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 22, 2026

Es por eso que varias fuentes han asegurado que la FIFA se puso en contacto directo con la Federación Mexicana de Futbol y el Gobierno Federal para analizar sobre los recientes actos delictivos. Los representantes nacionales habrían enviado un documento detallado sobre el acontecer de los hechos, el mismo que partió desde la oficina de la FIFA México a la sede central del órgano en Zúrich, Suiza.

De acuerdo a la información revelada por ESPN, en dicho reporte no solo se incluyó el estado de seguridad actual de Guadalajara, Jalisco, sino que también fue requerido un reporte detallado de la Ciudad de México y Monterrey, Nuevo León, ciudades que recibirán actividad oficial durante la Copa del Mundo 2026.

#Deportes | Por problemas de seguridad, el amistoso entre la Selección Mexicana e Islandia podría ser sin público??uD83CuDFDF?https://t.co/hejQSAJhmE — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 23, 2026

Al momento, los comités organizadores de las tres sedes en el país están expectantes sobre la postura que tomará la FIFA con los hechos recientes. El ente determinará los protocolos y pasos a seguir para continuar con la preparación de los tres estadios mundialistas (Estadio Azteca, Estadio BBVA y Estadio Akron).

Por parte del Gobierno de México, ha trascendido que la realización del Mundial 2026 no está en duda y se espera que la FIFA dé su autorización para que se continúen con los trabajos previos. La justa comenzará con el partido inaugural entre la Selección Mexicana y Sudáfrica en la Ciudad de México, el próximo jueves 11 de junio.

#Deportes | Como en el 2010: México se enfrentará a Sudáfrica en la inauguración de la Copa del Mundo 2026 uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDD9AuD83CuDDFFuD83CuDDE6https://t.co/HQp6dFvoyl — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 5, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui